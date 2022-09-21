本报北京9月20日电 （记者刘少华）记者在20日工业和信息化部举行的“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会上获悉，我国消费电子产销规模均居世界第一，我国是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。

消费电子主要是面向大众消费市场的电子整机产品，包括个人计算机、手机和彩电等。党的十八大以来，我国消费电子产业快速发展，已成为全球领先的消费电子产品前沿市场。

据介绍，我国消费电子产业规模持续扩张，创新能力不断提升，品牌建设成效显著。下一步，工业和信息化部将加快培育先导性和支柱性产业，推动新一代视听技术、虚拟现实产业发展，带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级，加快新技术在重点行业领域融合创新发展，激发信息消费潜力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经