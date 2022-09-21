北京时间2022年9月21日7时15分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将云海一号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。

此次任务是长征系列运载火箭的第438次飞行。（余建斌 喻鹏 王茄欢 奉青玲）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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