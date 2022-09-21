本报记者 崔 佳 张艺开

党的二十大即将召开，黑龙江省绥化市广大干部群众欢欣鼓舞，倍感振奋，以昂扬的精神面貌喜迎党的二十大。

走进绥化市政务服务中心一楼大厅，首先映入眼帘的便是一块大屏幕。屏幕上有一张类似地铁运行图的线路表，各个站点闪烁着指示灯，“行驶”其间的，并非列车，而是绥化市招商引资项目。

绥化市创新项目落地服务保障机制，把项目建设从企业登记、涉建审批到竣工验收各环节细化设计成14个站点的“地铁运行图”，每个站点代表一个审批事项，绿、蓝、黄、红4色指示灯分别代表该环节办结、未办、在办及超期4种状态。

借鉴地铁列车运行正点、高速、全程可视、到站时间可预期等特点，绥化市2019年开始探索构建招商引资项目落地服务保障监督管理系统，助力企业项目办理。经升级优化，“地铁运行图”从最初的34站精简为14站。

有了流程图，企业办件更便捷。

政务服务中心大厅服务窗口前，黑龙江东部节水设备有限公司正在准备要件进行注册登记，新项目即将从“始发站”上车。“每站都标注所需要件目录、办理时限、责任人和联系方式，一目了然。”更让黑龙江东部节水设备有限公司副总经理高玲满意的，是审批时间的压缩，“每站耗时多久，写得清清楚楚，加一块儿一算，审批时间较10年前减了一半。”

绥化市住建局副局长郑学锦介绍，通过部门间数据共享、审批流程优化等，如今审批全流程耗时缩减56.2%，企业办事过程中所需提交的材料从120份缩减至58份，做到了时限、材料、环节、成本的“四减少”。

有了流程图，政府监督也有了抓手。

绥化市营商环境建设监督局投资项目促进监督科科长孙薇薇在一次例行巡检中，发现系统“超时预警”中有项目亮起红灯——龙王大豆食品产业园二期项目在第七站“建设工程规划审批”办理超时。

“出了什么问题？能马上解决吗？”孙薇薇快速拨通项目服务员赵汝明的电话。

“上报图纸与规范标准有偏差，我们争取尽快修改完。”赵汝明将企业、审批部门、规划设计院三方拉进线上群聊，合力修改图纸。最终于当晚修改完毕，审批得以继续推进。

截至目前，绥化市已累计派出约500名赵汝明这样的项目服务员，为企业项目全程领办、代办并协调解决困难。“系统通过关键节点控制，让各审批环节间形成环环相扣的责任链条、压力链条、服务链条。”绥化市营商环境建设监督局局长付仕仲介绍，“站点亮红灯后，如果经查是审批部门办理超时的原因，便会追责。”

有了流程图，靠前服务落到实处。

系统客户端可实时监测项目审批进度，项目服务员预判即将提供何种服务，审批部门预知将要审批的事项，进而提前“报站”“接车”。

不久前，黑龙江冰泉实业有限公司总经理陆科接到“报站”电话：企业高蛋白豆粉项目已抵达“地铁运行图”的最后一站——房屋不动产登记。

“全程便捷舒心，超乎想象。”陆科说，“注册登记启动时，我们远在广西，服务员帮我们远程代办当天办结；中间几个站点需要网上填报，专门约我们到企业服务中心，手把手指导填报。”

“‘地铁运行图’机制就是要助力新设立企业项目建设快开工、快建设、快投产、快达效，减了审批时限，省了企业成本，优化了营商环境。”绥化市委书记张宝伟介绍，今年上半年，绥化市市场主体数量同比增长47%，“我们将继续深化完善创新举措，通过数字赋能等方式进一步提升政务服务水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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