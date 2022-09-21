人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

释放创新潜能  激发创新活力（评论员观察）

尹双红
2022年09月21日08:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　科技赋能发展，创新决胜未来。全面建设社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，必须走自主创新之路

　　

　　在2022年中国国际服务贸易交易会上，综合应用沉浸交互式展陈技术的元宇宙体验展馆首次亮相，给人留下深刻印象。随着新技术、新成果、新应用不断涌现，大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术为服务贸易发展注入新动力。当前，全球疫情起伏反复，世界经济复苏乏力，科技创新的重要性更加凸显，本届服贸会为“创新是引领发展的第一动力”写下生动注脚。

　　科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。前不久，习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议时强调：“要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，强化党和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。”党的十八大以来，创新发展理念深入人心，创新发展步伐不断加快，创新发展成果喷涌而出，创新驱动发展战略在神州大地落地生根、硕果累累，科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，科技创新推动中国经济这艘巨轮朝着高质量发展方向破浪前行。

　　当今世界，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。科技创新，一靠投入，二靠人才。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，我国在创新领域的全球排名已经从2012年的第三十四位上升至2021年的第十二位，是前30名中唯一的中等收入经济体。这一变化，对应着我国科技投入大幅提高。2021年，我国全社会研发投入达2.79万亿元，是2012年的2.7倍。同时，我国科技体制改革全面发力、多点突破、持续向纵深推进，人才培养、使用、评价、激励、引进体制机制更趋完善，研发人员总量位居世界首位。真金白银的投入，尊重人才、鼓励创新的良好氛围，充分激发了全社会创新活力，为科技创新提供了坚实支撑。

　　近年来，重大创新成果竞相涌现，科技成果转化也在加速推进。仰望浩瀚寰宇，“嫦娥”奔月、“天问”落火、“羲和”探日，中华民族对宇宙的浪漫遥想照进现实；逐梦万里海疆，“深海勇士”号、“奋斗者”号、“海斗一号”等深海探测装备，揭开海底世界神秘面纱；俯瞰神州大地，立体交通网络逢山开路遇水架桥，天堑变为致富通途；放眼广袤田畴，农技农机助力增产减损，中国饭碗端得更牢……科技成就灿若繁星，创新成果熠熠生辉，科技也进一步融入人们的日常生活。非凡成绩，映照着我国科技发展的日新月异，充分展现了科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用。

　　今天，我国科技实力跃上新的大台阶，无论是科技创新能力还是创新速度，都实现了历史性跨越，一些前沿领域开始进入并跑、领跑阶段。但与此同时，我国科技创新在原创能力、高端人才、关键核心技术等方面还存在短板弱项。进一步释放创新潜能、激发创新活力，对科技体制机制改革提出了更高要求。中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。面对科技发展新形势，驰而不息推进体制机制改革，补短板、强弱项，才能推动科技事业不断前行、取得更大进步。

　　科技赋能发展，创新决胜未来。全面建设社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，必须走自主创新之路。健全关键核心技术攻关新型举国体制，时不我待推进科技自立自强，只争朝夕突破“卡脖子”问题，我们一定能抢占科技竞争和未来发展制高点，不断拓展发展新空间，塑造发展新优势，在新征程上书写新的光辉篇章。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月21日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国种·中国心 | 攥紧中国种子 端稳中国饭碗
　　他们是日夜耕作的农民 也是一群特殊的科学家 满身泥尘 满手老茧 满头白发 却是田间最赤诚的少年   他们热爱种子 就像父母热爱孩子   中国的大地 四季都美 他们在田野里种下心愿 浇水 施肥 养护 陪伴它发芽 抽穗 结果 向着太阳 拔节生长 长成耀眼的希望   中国种、中国粮、中国心 在第五届中国农民丰收节到来之际 看中国种业振兴的奋斗足迹  （王连香）.…
激发实体经济发展新动能 沪鄂滇银行业保险业交出十年“成绩单”
　　银保监会日前召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会，上海银保监局党委书记、局长王俊寿，湖北银保监局党委书记、局长刘学生，云南银保监局党委书记、局长倪金乾分别介绍了十年来辖内银行业保险业改革发展情况和监管工作成效。 银保监会召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会现场，人民网记者 杜燕飞摄 稳经济促增长 金融服务实体经济量质齐升 “十年来，上海银行业资产和银行贷款增长均超过140%，有力支持了地方经济社会发展；坚持‘保险姓保’，保险深度从4.08%上升到4.56%，保险密度从3421元每人上升到7917元每人。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部