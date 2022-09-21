甘肃扎实推进知识产权建设
2022年09月21日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州9月20日电 （记者付文）记者从甘肃省政府获悉：甘肃扎实推进知识产权建设，取得明显成效。截至目前，甘肃有效发明专利新增1490件，同比增长8.21%；每万人口发明专利拥有量4.52件，较去年底增长11.33%；有效商标注册新增17534件，同比增长3.33%。
甘肃知识产权法规政策体系不断健全。甘肃省发改委将知识产权保护纳入《甘肃省高质量发展综合绩效评价指标体系》。甘肃组织开展对市州政府知识产权保护工作的督查考核，今年首次将第三方评估纳入检查考核内容。公安机关侦办侵权假冒违法犯罪刑事案件571起，省版权局查办版权案件18件，全省法院受理知识产权民事案件1682件、审结1022件。
《 人民日报 》（ 2022年09月21日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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