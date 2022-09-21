人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

甘肃扎实推进知识产权建设

2022年09月21日08:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报兰州9月20日电  （记者付文）记者从甘肃省政府获悉：甘肃扎实推进知识产权建设，取得明显成效。截至目前，甘肃有效发明专利新增1490件，同比增长8.21%；每万人口发明专利拥有量4.52件，较去年底增长11.33%；有效商标注册新增17534件，同比增长3.33%。

　　甘肃知识产权法规政策体系不断健全。甘肃省发改委将知识产权保护纳入《甘肃省高质量发展综合绩效评价指标体系》。甘肃组织开展对市州政府知识产权保护工作的督查考核，今年首次将第三方评估纳入检查考核内容。公安机关侦办侵权假冒违法犯罪刑事案件571起，省版权局查办版权案件18件，全省法院受理知识产权民事案件1682件、审结1022件。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月21日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国种·中国心 | 攥紧中国种子 端稳中国饭碗
　　他们是日夜耕作的农民 也是一群特殊的科学家 满身泥尘 满手老茧 满头白发 却是田间最赤诚的少年   他们热爱种子 就像父母热爱孩子   中国的大地 四季都美 他们在田野里种下心愿 浇水 施肥 养护 陪伴它发芽 抽穗 结果 向着太阳 拔节生长 长成耀眼的希望   中国种、中国粮、中国心 在第五届中国农民丰收节到来之际 看中国种业振兴的奋斗足迹  （王连香）.…
激发实体经济发展新动能 沪鄂滇银行业保险业交出十年“成绩单”
　　银保监会日前召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会，上海银保监局党委书记、局长王俊寿，湖北银保监局党委书记、局长刘学生，云南银保监局党委书记、局长倪金乾分别介绍了十年来辖内银行业保险业改革发展情况和监管工作成效。 银保监会召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会现场，人民网记者 杜燕飞摄 稳经济促增长 金融服务实体经济量质齐升 “十年来，上海银行业资产和银行贷款增长均超过140%，有力支持了地方经济社会发展；坚持‘保险姓保’，保险深度从4.08%上升到4.56%，保险密度从3421元每人上升到7917元每人。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部