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减缓和适应两手并重应对气候变化（生态论苑）

李红梅
2022年09月21日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　减缓和适应二者相辅相成，缺一不可。坚持生态优先、绿色发展，推动形成减缓和适应气候变化的能源结构、产业结构、生产方式和生活方式

　　

　　国家气候中心近日发布的监测评估显示，今年夏天高温事件综合强度已达到1961年以来最强，全国有366个国家气象站的日最高气温达到或突破历史极值。放眼全球，多国频频遭遇极端高温事件。

　　受人类活动和自然因素的共同影响，世界正经历着以全球变暖为显著特征的气候变化。联合国政府间气候变化专门委员会2021年发布的一份报告指出，2011年以来的10年间，全球地表温度比1850年至1900年间高1.09摄氏度，过去5年也是自1850年有记录以来最热的5年。

　　气候变化直接表现为大气状态不稳定，导致高温、暴雨、寒潮等极端天气气候事件频发，强度增大，对经济社会产生诸多不利影响。气候变化加剧发展，对我国经济社会发展造成的风险日益增加。

　　我国实施积极应对气候变化的国家战略，坚持减缓和适应并重。减缓是指通过能源、工业等经济系统和自然生态系统较长时间的调整，减少温室气体排放，减缓气候变化速率。适应是指通过加强自然生态系统和经济社会系统的风险识别与管理，采取切实有效的调整适应行动，降低气候变化不利影响和风险。减缓和适应二者相辅相成，缺一不可。

　　近年来，我国扎扎实实降低碳排放以减缓气候变化。2020年，进一步提出力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。2013年，我国发布《国家适应气候变化战略》。此后，气象、农业、水利等多个行业出台相关政策文件，建成地空天一体的综合气象观测系统，实施以南水北调工程为代表的水资源调蓄和配置工程，推进绿色农业和气候智慧型农业，开展海绵城市试点建设。

　　绿色低碳发展成效不断显现。党的十八大以来，我国清洁能源消费占比从14.5%提升到25.5%，能耗强度累计下降26.2%，相当于少用约14亿吨标准煤，少排放约29.4亿吨的二氧化碳。绿水青山就是金山银山的重要理念深入人心，绿色低碳、文明健康的生活方式正成为更多群众的自觉选择。我国经济社会、自然生态系统应对气候变化的能力提高，经济社会发展的韧性增强。

　　当然，我国适应气候变化工作仍面临诸多挑战。今年5月，生态环境部等17部门印发了《国家适应气候变化战略2035》，提出将适应气候变化全面融入经济社会发展大局，开展气候适应型城市建设试点，明确到2035年气候适应型社会基本建成的目标。这为我国提高适应气候变化能力作出了顶层设计，设定了明确的“任务书”“路线图”“时间表”。

　　今年4月，习近平主席就气候变化问题复信英国弗朗西斯·霍兰德学校小学生时强调：“我们要求全社会像保护眼睛一样保护自然和生态环境，积极推进绿色发展，建设美丽中国。中国正在开展前所未有的应对气候变化行动，已经取得了显著成效，还将继续取得更大成果。”面向未来，我们要坚持生态优先、绿色发展，推动形成减缓和适应气候变化的能源结构、产业结构、生产方式和生活方式，为守护人类共同的地球家园作出更大的贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月21日 18 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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