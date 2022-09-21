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北京市生态环境监测中心大气室主任李云婷

为越来越多的“家乡蓝”一起努力

本报记者  贺  勇
2022年09月21日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年上半年，北京市PM2.5（细颗粒物）浓度为31微克/立方米，同比下降24.4%，空气质量持续改善。从2013年监测PM2.5以来，北京市PM2.5年均浓度持续下降，去年下降到33微克/立方米，创历史最低，首次达到国家标准，比2013年下降63%。北京空气质量改善速度之快，被联合国环境规划署称为“奇迹”。

　　从10多年前的雾霾围城，到如今蓝天白云日益成为常态，从事环保工作已有20多年的北京市生态环境监测中心大气室主任李云婷对北京“蓝天之增”有切身感受：“人们的蓝天获得感、幸福感明显提升，微信朋友圈里的蓝天照不再稀罕。对于这样的成绩单，我作为一名环保人倍感欣慰。”

　　“以前在北京拍星轨，也就是恒星持续移动产生的轨道，都要去郊区。前些日子，有摄影爱好者在首钢园就拍到了星轨，这说明北京的天儿的确是越来越好了。”李云婷说。

　　从2013年开始，北京全面向PM2.5“宣战”，近年来大气污染治理逐步转向精细化。“一场场战役背后的基础数据就来自我们监测中心。”李云婷说。

　　近年来，李云婷和团队在北京部署了1000多个小型传感器，覆盖全市300多个街道（乡镇），这套高密度空气质量监测网络，实现市、区、街道（乡镇）三级点位部署，提供的空气质量监测结果可以精确到公里级别。“监测数据对街道（乡镇）开放，基层环境管理人员能够迅速拿到第一手数据资料，环保责任下沉的效率和效果得到很大提升。”李云婷说。

　　高密度监测网络提供了海量数据，李云婷和团队把这些数据跟气象、地理信息、污染源、社会大数据等相结合，建立了一套从污染结果追溯到污染成因的溯源体系。

　　“我们通过这个体系，能够准确识别出北京本地排放的高值区，为精准执法、靶向治污提供了直接的依据。”李云婷表示。

　　李云婷认为，大气治理取得里程碑式的突破，是全市及周边地区社会各界共同努力的成果，“我明显感到，这些年公众的环保意识、素养和参与程度都有很明显的提升。近几年，主动申请来监测中心参观的市民越来越多，从几岁的孩子到80多岁的老人都有。”

　　作为环保战线上的一名“老兵”，李云婷看到，许许多多环保工作者都在为了PM2.5等污染物浓度每一微克的改善，日夜奋战在治污减排、监测执法的第一线，“蓝天，就是这样一微克一微克‘抠’出来的。”

　　2013年以来，北京各项大气污染物浓度水平逐年下降。“这说明，我们的行动和治理方向是正确的，并且不断在发挥作用。”李云婷说，目前，北京空气质量达标了，但PM2.5浓度水平只是刚刚达到世界卫生组织的阶段目标，还存在重污染天气。坚持朝着目前的方向走下去，一定会取得更好的成果。

　　李云婷表示，今后会继续努力，让空气质量监测网络更全面、更科学，更好地支撑精细化管理。同时，希望市民们继续建言献策、积极行动，为生态环境保护出一份力。“同呼吸，共责任，齐努力。为了越来越多的‘家乡蓝’，我们一起努力！”


　　《 人民日报 》（ 2022年09月21日 18 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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