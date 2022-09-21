人民网北京9月21日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获近两成，各地抢抓晴好天气开展机收作业，确保粮食颗粒归仓。

在河南省安阳滑县高平镇石营村的玉米田内，收割机、运粮车来回穿梭，伴随着阵阵机器的轰鸣声，一排排挺立着的玉米植株连秆带穗被卷入机械中，摘棒、剥壳一气呵成，一穗穗颗粒饱满、色泽金黄的玉米棒倾泻而出，很快就装满了运粮车。

“像我手里的这一台车，每天作业面积就是100亩地，作业效率很快，减损率达到99.9%。”农机手石朋伟笑着说。

种粮大户石发己今年种植了100多亩玉米，他告诉记者，由于今年雨水均匀丰沛，加上田间管理指导到位，玉米颗粒饱满、长势喜人。

“现在玉米已经收了50多亩了，从现在的产量来看，比往年的收成都好，今年又是个大丰收年。”石发己说。

据滑县农业农村局局长郑慧涛介绍，目前当地127.8万亩玉米陆续进入大面积收获期，玉米收割机已准备充足，收割工作已全面启动。

秋分将至，全国秋粮大面积收获也将展开。“将通过分类施策，持续抓好秋粮后期田管。”农业农村部种植业司农情信息处处长朱娟介绍，在东北地区重点防早霜和北上台风；在黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”、玉米适当晚收；在南方地区落实水稻增施粒肥、扩种晚秋作物，努力实现重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。

(责编：王仁宏、吕骞)

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