30年前的今天

1992年9月21日

中国载人航天工程立项实施

一代代航天人

不断刷新中国高度

创造中国奇迹

“三十而立”，感觉良好

中国载人航天30年征程

幕幕难忘

1992年9月

中国载人航天“三步走”发展战略确定

1999年11月

第一艘无人试验飞船

神舟一号成功发射

2003年10月

神舟五号成功发射

杨利伟成为中国进入太空第一人

2008年9月

神舟七号航天员翟志刚

成功完成太空行走

这是中国人首次出舱

2021年6月

神舟十二号飞船发射

中国人首次进入自己的空间站

……

看中国载人航天30年大事记↓↓

一片空白下，3个月写出

航天员训练总体方案设计

航天员训练总体方案设计

是我国首部航天员训练的顶层方案

而它的诞生仅仅用了3个月

中国载人航天工程立项之初

最重要的任务之一

就是航天员的选拔与训练

对于当时的中国来说

完全是一个全新的领域

“在做这项工作时

既没有现成的航天员训练大纲

没有现成的课程体系

也没有现成的教材、教具、训练设备

更没有现成的有经验的教员队伍

这种挑战是非常大的”

而黄伟芬挑起重任

仅仅用了3个月

就交出了一份

航天员训练总体方案设计

1998年

从全军优秀飞行员中选拔出的

首批14名航天员进驻航天城

中国人民解放军航天员大队正式成立

从此

黄伟芬和中国航天员的每一步紧紧相连

多年默默耕耘

这位“航天员女教头”

看到自己选拔培训的航天员上太空

内心总是十分激动和感慨

《祖国不会忘记》

是黄伟芬几次接受采访时

反复提到的一首歌

在她心中

这首歌唱出的不仅是自己的心声

更是一代代航天人心中最炽热的梦

一面特殊的照片墙

见证中国航天员飞天

酒泉卫星发射中心问天阁外

有一面特殊的照片墙

2003年

神舟五号航天员杨利伟从这里出征时

这面墙还并不起眼

这些年来

照片墙不断翻新

越来越多的航天员

光荣“上墙”

期待这面照片墙上

出现更多飞向太空的“中国星”

星辰大海，逐梦太空

“三十而立”，未来可期

(责编：杨光宇、白宇)

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