原标题：京东方加快智能制造转型升级

为了加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，赋能传统产业优化升级的需求，京东方等企业利用人工智能 (AI)算法和大数据等技术，在先进算力软硬件支持下，加快智能制造的落地和应用进程。

京东方发力智能制造，提质增效打造实践样本

半导体显示产品领域知名企业京东方构建了领先的工业互联网，并持续引入前沿信息技术，在多个业务场景探索和推进智能化建设当中，实现了产能与品质双赢，也为整个制造行业加速数字化和智能化转型，实现产品质量和生产效率、效益多丰收，提供了优秀实践样本。

在智能制造最具代表性的场景--智能工厂建设中，京东方围绕生产经营中人、机、物等关键要素，拓展工业互联网应用，实现了计划排产、生产过程管理、设备管理、物料管理、仓储管理、品质管控等环节协同联动，提升运行效率。通过这一覆盖生产运营全环节的智能化应用，实现了整个生产链条中各项数据的采集、分析，以及实时监控运营、预测生产潜在风险和智能决策，保障了每一次生产都以最优级别，健康、低耗、高效地运行。

在应对新冠肺炎疫情导致的原材料供应不稳定、物流配送紧张等供应链失调问题时，京东方基于工业互联网的供应链协同系统发挥关键作用，通过智能化实施物料管理、仓储管理、自动搬送、批次跟踪，实现了订单、物料、物流运输、供应商以及仓储等信息高效协同，帮助产线将生产准备和协调时间从24小时大幅降低到1小时，不仅使各厂区迅速跟上复工复产的快节奏，也帮助上下游供应商、物流商打破空间限制重塑价值链，大幅化解疫情带来的影响。

借助人工智能和大数据等技术，京东方极大优化了产品质控。在过去，京东方的质检要先从耗时数月的检测工程师培训开始，即便掌握全部工艺流程的工程师，每天检看1万到2万张的产品图像，也会因生理疲劳导致检测准确率不稳定;随着工艺飞速发展，缺陷类型越来越多，肉眼质检很难胜任。而智能缺陷检测系统的引入，将瑕疵检测准确率提升至96%，并由此全面提升产线效率和产能，降低了损耗和成本，把70%的检测人员从繁琐高压力的工作中解放出来。

缺陷检测只是保证产品质量的“末节”。通过不良根因分析找出产生瑕疵的症结，从源头杜绝不良产品产生才是品控的根本。为此，京东方依托先进的工业物联网平台，强化边缘计算能力，实时采集和快速分析、处理产线数据，解决了过去人工分析响应时间滞后、处理效率低、数据间关联性差等缺陷，使分析效率提升了56%，更为关键的是这一措施大幅优化了分析模型，让智能根因分析在各厂区广泛落地，为精准定位顽固性不良根因开启了新路。

工业互联网+边缘计算，英特尔助京东方加速智能化

京东方智能化之路是基于多年生产制造实践积累的经验，并依托工业互联网构建而出，为同为制造业的更多企业数字化转型过程起到了示范作用。其始终坚持在生产运营中融入人工智能算法、大数据等新技术的理念，高效衔接产业链上下游，实时采集、处理和智能分析生产、运营数据，提高生产效率和产品质量，充分利用工业物联网平台，推进产业链各环节的互联互通能力，应对生产中需要解决的急迫问题。比如在面临疫情复工复产中的不确定性以及影响产品质量的瑕疵检测等问题时，边缘能力变得日益重要。于是，京东方引入边缘平台，通过云边一体架构，应对随着智能化应用的深入，既需要在设备端全面采集数据，也须对这些海量数据进行及时分析和应用等需求。

其实无论是工业物联网平台、边缘能力的构建，还是各种智能创新应用，都离不开可靠的IT基础设施予以有力支撑，并且为了达成高效率、低成本等目标，还需为各种应用方案实施有效优化和加速。对此，京东方在构建工业互联网边缘计算平台并探索相关应用以及实施优化的进程中，与英特尔合作采用适用基于通用计算平台的软硬件组合，整合工作负载，提高智能制造水平和生产运行效率。

为保障基于工业互联网的供应链协同系统高效运行，京东方采用了基于英特尔架构的硬件基础设施，以混合云架构在保证信息安全的前提下，大幅提升供应链上、下游各个环节的运作效率。帮助生产线将准备和协调时间从原来的1天降低到现在的仅1小时只是京东方实施企业智能化转型的成果之一。随着智能制造战略的不断深入，结合基于英特尔架构的计算平台，更大力度地强化其工业互联网架构中的边缘平台及应用，在产能提升、品质管控、成本优化等场景中可以展望更令人期待的应用价值。

京东方引入集成人工智能加速等技术的英特尔至强可扩展处理器，作为其边缘服务器的核心计算引擎；采用OpenVINO工具套件，为瑕疵检测等应用提供软件调优支持，并配备了英特尔固态盘产品，来提升数据落盘性能，让基于云边协同的新方案、新应用快速响应产线需求。英特尔至强可扩展处理器具备出色的微架构设计，不仅具备优异的算力，还集成了英特尔高级矢量扩展512 (英特尔AVX-512)等技术，来对深度学习推理任务中的密集计算提供特定硬件加速支持。与这款集成AI加速能力的处理器相搭配，京东方所引入的OpenVINO工具套件，能够为其产品智能瑕疵检测提供软件调优支持。两者配合，帮助基于云边协同的新AI缺陷检测系统实现了人工难以实现的精准和高效，可在京东方各厂区快速上线部署应用。

生产一线部署更强的边缘计算能力，也为京东方运用大数据进行不良根因分析提供了更为坚实的基础。为了提升方案整体效能，京东方同样选择了英特尔至强可扩展处理器作为算力引擎，并配备英特尔固态盘产品，利用其应对数据密集型工作负载的优异特性，提升数据落盘性能，让智能化不良根因分析系统迅速收获了生产一线的认可。

京东方采用英特尔架构硬件平台软硬件产品组合，从打造物联网基础设施，到构建边缘计算能力，实现生产经营中人、机、物等关键环节的互联互通，不仅为基于云边协同模式，继续推进智能技术创新应用，也为加速制造业智能化转型升级探索出更宽阔路径。

(责编：曹淼、李源)

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