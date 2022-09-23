黄盛

人民网记者在湖南保靖县采访粮食种植和收购情况。人民网记者 魏青成摄

春种一粒粟，秋收万颗子。丰收，在人们心中有着浓郁的情愫。在第五个中国农民丰收节来临之际，全国各地抢抓农时，在大江南北的田间地头，收获着琳琅的果实与对未来生活的期冀。

9月20日，在山东省乐陵市朱集镇前周村红枣基地，游客正在享受金丝小枣丰收的喜悦。 受访者供图

在山东乐陵，30万亩金丝小枣进入了收获期，枣农抢抓农时忙着打枣、摘枣，游客们拎起提篮享受采摘的乐趣，田间地头处处洋溢着丰收的喜悦。近年来，乐陵市依托30万亩枣林，大力实施红枣振兴工程，通过实行“国企+合作社+农户”的种枣模式，举办“枣博会”“金丝小枣文化旅游节”，推行“线上赏枣、线上订购”，打造集金丝小枣种植、加工、销售、文旅为一体的红枣产业。目前，全市培植起红枣加工、电商经营企业120多家，门店、微商超2000家，年产小枣1.8亿斤，年销售枣制品1.5亿斤，产值33.2亿元，带动5万枣农实现增收。

四川安岳柠檬基地里的果农正在进行采摘。受访者供图

“中国柠檬看四川，四川柠檬看安岳”，安岳是“中国柠檬之都”，柠檬种植规模、产量、市场占有率均占我国的80%以上。蜜雪冰城安岳柠檬基地负责人吴飞翔在果园里说，今年基地会把柠檬种植规模扩大到5万亩，在全国2万家门店使用的柠檬都来自安岳柠檬基地。为了采购到优质柠檬，基地向果农提供了培育修枝、科学种植等指导，并签订了保价协议，在助力果农收益的同时，企业也采购到了优质柠檬。“产业做龙身、企业做龙头，我们致力于助力安岳将散装柠檬转化为优质的农业产业，做长、做强农业产业链条。”

在内蒙古和林格尔县，成片的苜蓿正迎来第四茬收获。近年来，中国农业科学院草原研究所与蒙牛集团在和林格尔县台基营村共同合作优质牧草技术攻关项目。项目筛选了中苜4号苜蓿、甘农3号紫花苜蓿等适合当地种植的六个品种，目前苜蓿系列品种已达到优级草标准。蒙牛集团现代草业公司总裁黄勇强介绍说：“我们选取试点牧场进行了种植苜蓿替代进口苜蓿的饲喂实验，经实验证明，替代后单产呈上升趋势，生鲜乳理化指标稳定。”

在福建福鼎，白茶正在成为助农兴农的新载体。特别是今年丰收节期间，出生自茶农世家的周国弘获得了网商银行的免息贷款。由于茶叶的存储对温度、水分、氧气和光线有极高的要求，福鼎白茶成品以后，存放时间越久越好，价格就会越贵。为此，周国弘与合伙人自建茶叶仓库，需要投入大量资金。“马上就要备战双11了，对我们这样的电商新农人来说，有了免息贷款支持，对生意能有很大的帮助。”周国弘乐呵呵地说。

重庆市洛碛镇养殖基地的养鸡农户陈德安在劳作。人民网记者 魏青成摄

产业是三农的基础，科技是兴业展业的利器。“在农村，我们家家户户都养鸡，也没觉得这是个技术活。在养殖场工作的这一年，我长了不少知识和技能，对乡村的养殖业发展更有信心了。”重庆洛碛镇养殖基地里养鸡农户陈德安说，借助马上消费研发的智慧农业平台，基地员工只要在手机上动动手指，就能通过AI技术自动监测鸡的体重和数量，通过红外体温监测来判断鸡是否得病，实现了对鸡群的全天候监测，还提升了养殖业融资的便利性。

在云南大理，阳光玫瑰葡萄香甜可口。近来平均每天有超1000车、1.6万吨葡萄从大理发往包括浙江、广东在内的全国各地，将带着丰收气息的葡萄送到老百姓的购物车里。不仅大理的葡萄，西双版纳的豆角、保山的蚕豆等特色蔬果，也在运满满冷运近期针对云南水果丰收季特别推出的“‘滇’峰果蔬冲单”活动中，加速出滇。通过平台智能算法匹配，并结合丰收期特别策划的运营活动，能够鼓励更多的司机参与到丰收期运输中来，保障运输。

(责编：王仁宏、吕骞)

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