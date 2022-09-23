人民网记者 许维娜

9月22日，随着G9256次复兴号动车组从杭州火车西站首发驶上合杭高铁湖杭段（湖杭铁路），标志着杭州西站正式开通运营。

据了解，杭州西站是“轨道上的长三角”的重要节点，总建筑面积约51.2万平方米，其中站房建筑面积10万平方米，站场规模为11台20线。经过承建方近两年半的施工建设，杭州西站作为“站城融合”新样本呈现在市民面前。

俯瞰杭州西站。受访方供图

据了解，杭州西站共9层，分为地下4层和地上5层。行走在杭州西站候车大厅，高大宽敞、通透明亮的空间让旅客倍感愉悦。这得益于建设者打造的大跨度钢结构站房及其无柱空间，其中关键的一步就是为杭州西站站房“盖帽子”。

中铁建工杭州西站项目常务副指挥长杜理强介绍，这个“帽子”长326米、宽245米，面积相当于11个标准足球场，钢结构总重量约1.3万吨，如同一片硕大的云朵。

为了让这个“云朵”升到空中，承建方项目团队采用了“分区旋转+整体提升”方案，即划分南、中、北区域，使用液压旋转提升工艺工法进行3次提升，再合拢为整体，再整体提升到位，还采用了数字软件进行深化建模，同时提升过程中每个点位都设置了能够及时警示的感应点，确保旋转、对接、提升精确无误。

“杭州西站最鲜明的特征就是‘站城融合’，城市与车站没有截然的界限，没有割裂的阻碍。”中铁建工杭州西站项目党工委书记林航介绍，“让‘站与城’之间的交通组织与衔接更加融合、流畅，是我们首先要做到的。”

站内专设儿童娱乐区。受访方供图

他介绍，杭州西站是我国首座采用站场拉开、中部进站模式的铁路站房。传统高铁站把站台和轨道聚拢在一起，杭州西站则把湖杭场、杭临绩场中间拉开一个空场，形成杭州西站的“云谷”。所谓“云谷”，是杭州西站连接东西向内部的交通系统，纵向上串联起杭州西站的地铁层、广场层、站台层和候车层。

杜理强还介绍：“在‘云谷’‘云路’的辅助下，旅客不用再横跨整个候车层前往检票，极大缩减了步行距离，解决了易迷路、进站远等问题。东西向的‘云谷’和南北向的城市通廊组成的十字通廊也让站内交通更加便捷。”

有专家表示，通过建设者的智慧和努力，杭州西站“站场拉开、中部进站”的创新模式和“云谷”“云路”的独特结构，大幅减少了人们步行的距离，带来了从城市到车站的高效进站换乘体验，解决了站与城复杂的交通组织。

另外，去年5月，杭州西站获得国家绿色建筑三星级认证，这是我国绿色建筑评估标准中的最高级别。此外，杭州西站还充分利用屋顶空间，布置了1.5万平方米、装机容量约3兆瓦的光伏发电板，年发绿电量预计可达231万度，为站内广告、商业、空调等提供绿色能源。每年可节约标准煤830余吨，减少二氧化碳排放2300余吨。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经