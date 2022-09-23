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国家电网公司印发《绿色现代数智供应链发展行动方案》

2022年09月23日14:02 | 来源：中国能源新闻网
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原标题：国家电网公司印发《绿色现代数智供应链发展行动方案》

　　近日，国家电网有限公司正式印发了《绿色现代数智供应链发展行动方案》（以下简称《行动方案》），从重要意义、指导思想、建设目标和体系框架等方面进行全面阐述，部署重点任务，围绕“绿色、数字、智能”现代化发展方向，聚焦供应链“效率、效益、效能”提升，进一步推动供应链平台与服务升级、绿色和数智升级，加快打造行业级供应链3.0版，持续提升供应链的发展支撑力、行业带动力、风险防控力，更好推动公司战略实施，促进“一体四翼”高质量发展，助推能源电力产业链供应链高质量发展。作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业，公司连接能源电力产业链供应链上下游企业和用户。建设绿色现代数智供应链既是公司胸怀“国之大者”、服务新发展格局的主动作为，也是充分发挥“链主”企业引领带动作用、服务公司和供应链上下游企业高质量发展的担当之举。

　　《行动方案》提出，运用链式思维创新生产组织服务方式，将现代的理论、统一的标准、丰富的场景、可靠的信息、科学的算法、合理的评价、创新的机制、阳光的流程、严密的制度、前沿的技术嵌入供应链；以采购需求导向为切入点，持续深化全业务协同贯通、全生命周期管控、全场景智能应用、全过程阳光透明、全链条绿色低碳，加快公司供应链平台与服务、绿色和数智“两个升级”；期望通过两年的有效行动，逐步建成国际领先、国网特色的绿色现代数智供应链管理体系，实现供应链全链条、产品全生命周期的商流、物流、资金流、碳流、信息流“五流合一”，推动供应链由企业级向行业级转变，全面提升供应链服务公司和经济社会高质量发展的能力和水平。

　　据悉，为扎实推进绿色现代数智供应链建设，《行动方案》全面部署“绿链八大行动”，即“供应链链主生态引领”“规范透明化阳光采购”“全生命周期好中选优”“建现代物流增效保供”“绿色低碳可持续发展”“创新固链保安全稳定”“数智化运营塑链赋能”“全面强基创国际领先”，共涉及29项重点任务。结合以上建设目标，《行动方案》同步研究提出绿色现代数智供应链发展评价指标体系，涵盖供应链9个环节，包括8个一级指标、21个二级指标和93个三级指标，对建设应用成效开展定性定量评价。建设绿色现代数智供应链功在当前，利在长远。公司将依托绿色现代数智供应链建设，打造行业级需求引领型供应链“链主”示范。对内提升发展的支撑力，统筹供应链全要素生产力，提高物资支撑保障能力，深挖数据价值，强化数字赋能，全方位支撑“一体四翼”高质量发展；对外提升行业的带动力，发挥采购需求带动作用，促进资源协同整合，推动技术创新、装备升级，维护产业链供应链安全稳定，支撑新型电力系统建设和“双碳”目标实现，服务经济社会发展。坚守合规底线，营造阳光透明的市场环境，提升全链风险防范能力，为供应链持续健康发展保驾护航。（孙珂）

(责编：董童、李源)
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