人民网记者 王仁宏

中小企业好，中国经济才会好。优质中小企业既是推动经济高质量发展的重要驱动，也是提升产业链供应链稳定性和竞争力的重要力量。面对百年变局与世纪疫情交织叠加，积极培育“高精尖特”企业，打造更多“隐形冠军”，对于稳经济、育动能、稳就业具有重要意义。

近年来，随着我国不断加大培育工作力度，“专精特新”企业的发展取得明显成效。为此，人民网特别策划“对话企业家·打造隐形冠军”系列融媒体访谈，深度聚焦细分领域创新型企业的专注与坚守，展现中小企业加速构筑现代化产业体系，推动高质量发展的砥砺进程。

你了解“元宇宙”吗？

2018年，科幻冒险片《头号玩家》在院线上映，向大家展示了绚烂又梦幻的虚拟世界。电影中，年仅18岁的男主角带上“头盔”，摇身一变成为游戏里人们心目中的超级英雄，以自信、勇敢、机智的全新形象赢得玩家的喜爱。2021年，“元宇宙”概念突然升温，科技巨头们趋之若鹜。数字时代，有人借助电影中的“绿洲”来描述“元宇宙”未来的形态。

当前，数字经济方兴未艾，基于新理念新技术，各行各业在流程再造中不断拓展数字技术应用场景， “元宇宙”开始从概念走进台前。

“元宇宙”距离我们还有多远？从业者应该如何将理念转化为价值？近日，北京飞天云动科技有限公司董事长兼CEO汪磊在做客人民网《对话企业家》栏目时，表达了他的看法。

在汪磊看来，“元宇宙”构想内涵丰富、商业前景可期。他认为，在未来，“元宇宙”将改变人们的生活方式，“元宇宙+万物”将催生全新的社交和生产模型，为生活创造无限可能。汪磊的判断与他多年从事游戏、AR/VR行业有关。

2017年，彼时的“元宇宙”概念还未像现在这样火热，但拥有游戏开发经验的飞天云动团队逐渐意识到，改变数字信息呈现形式，有可能会带来更大的商业机遇，最终决定向AR/VR内容生产服务商转型。

现在看来，AR/VR内容是堆积形成“元宇宙”沉浸式体验的核心一环。回顾过往，汪磊透露:“飞天云动之所以坚持做3D数字内容的生产，核心在于未来人们对三维信息获取方式的期待。” 他解释，过去无论是文字、图片，还是视频，都是以2D形式进行演化，如果能通过互联网的形式，将生活的三维信息高效传递给大脑，“这将会颠覆人类的整个生活方式”。

“我们终极目标是做一个3D版的PPT制作软件，让所有人都可以便捷生产3D内容。” 汪磊说。

从全球范围看，“元宇宙”已经向市场展现了它的强大吸引力。

麦肯锡于6月发布的报告显示，今年上半年全球已有超过1200亿美元的投资流向“元宇宙”。市场研究机构Analysis Group甚至预计，到2031年，“元宇宙”技术将贡献超3万亿美元的全球GDP，其中亚太地区“元宇宙”的市场规模将占全球1/3。

经历AR/VR产业热冷交替，坚守虚拟现实技术开发与应用赛道的飞天云动， “不小心”成为踩准时代风口的“幸运儿”。面对高期待，汪磊仍保持着冷静。

“找准方向只是第一步。”面对行业发展的周期波动，“如何抵御市场干扰”将成为长期摆在产业各方的一道考题。

汪磊直言，目前，不论是算力、算法、大数据、人工智能、AR和VR等软技术，还是从芯片、设备等硬设施来看，“元宇宙”产业整体仍处于发展的初级阶段。“预计还需要五到十年的时间，才能形成较好的沉浸式用户体验。”

众声喧哗，守住初心才能走得更远。针对市场快速释放的热情，汪磊提醒：对于“元宇宙”企业来讲，一方面要合理利用投资热潮下的难得机遇；另一方面，要始终结合市场需求，加大产研投入，降低应用成本，优化用户体验，从而提高普及率、推进产业升级。

面对创新永不止境的数字经济蓝海，汪磊相信，只有保持战略定力，持续进行创新投入，才能在一步又一步的前行努力中，让理想照进现实，推动“元宇宙”朝着“虚实结合、以虚促实”方向不断迈进。

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(责编：王仁宏、章斐然)

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