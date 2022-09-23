2022年9月23日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第十场，主题是“主动服务和融入新发展格局 促进制造业区域协调发展”。图片来源：工业和信息化部规划司

人民网北京9月23日电 （记者申佳平）9月23日，工业和信息化部举行专题发布会，主题是“主动服务和融入新发展格局 促进制造业区域协调发展”。工业和信息化部规划司副司长姚珺介绍，目前，25个重点培育的先进制造业集群已集聚了近100家单项冠军企业、上千家专精特新“小巨人”企业。

“先进制造业集群是产业分工深化和集聚发展的高级形式，拥有一批具有国际竞争力和影响力的先进制造业集群是制造强国的重要标志。”姚珺指出，培育发展先进制造业集群对提升制造业供给体系质量和竞争力、促进我国制造业迈向价值链中高端、服务构建新发展格局十分重要。

姚珺介绍，工业和信息化部自2019年起组织实施先进制造业集群发展专项行动，引导和促进集群在市场竞争中不断提升发展质量和水平。重点开展了三方面工作。

一是搭建带动集群间比学赶超、互促发展的竞赛机制。通过开展先进制造业集群竞赛，搭建集群间实力比拼的“赛场”，持续激励集群加快发展。目前，已组织开展三轮竞赛，共产生60个初赛胜出集群，25个集群在前两轮集群决赛中胜出，作为重点培育对象。在集群竞赛带动下，江苏、广东、河南等13个省市出台支持集群培育发展的政策性文件；湖南、浙江、河北等地也积极组织开展省级集群竞赛，全国集群竞相发展。集群间以赛促提升、促合作，通过签署集群合作协议、联合召开产业链对接会等方式，不断提升发展水平。

二是推动培育要素高效集聚、循环畅通的集群生态。强化政策支持，加强制造业创新中心建设、产融合作、重大人才工程项目实施、信息基础设施布局等工作协同，引导科技、金融、人才、数据等要素资源加速向优势集群汇聚。目前，25个重点培育的集群集聚了近100家单项冠军企业、上千家专精特新“小巨人”企业；近50%的国家制造业创新中心、跨行业跨领域工业互联网平台、工业互联网标识解析二级节点在重点集群布局建设。

三是探索建设专业化、市场化的集群发展促进组织。引导和支持集群依托龙头企业、社会团体、科研机构等发起成立集群发展促进组织，着力打造一批市场化运营、长期稳定为集群服务的第三方专业化力量。支持集群发展促进组织不断增强公共服务“软实力”和创新平台建设“硬实力”，为集群企业发展赋能。支持促进组织在推动企业“抱团发展”、补链固链强链方面积极行动，成为应对疫情影响、稳定经济发展的一支重要力量。

姚珺表示，下一步将进一步完善集群培育发展工作机制，研究支持集群培育发展的针对性政策举措，引导优质要素资源向集群高效集聚，支持集群发展促进组织提升服务能力，打造“产业+科技+金融+人才”高水平循环的集群发展生态，加快培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经