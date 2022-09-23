税务部门曝光两起违法案件 涉骗取大额留抵退税和出口退税
人民网北京9月23日电 （记者车柯蒙）9月23日，两地税务部门分别曝光1起骗取留抵退税数额较大案件、1起团伙式骗取较大数额出口退税案件。
大连市税务局第三稽查局依法查处一起商贸企业骗取留抵退税案件。近期，大连市税务局第三稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了大连佳恒食品有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税332.59万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。
云南省玉溪市多部门依法查处一起骗取出口退税团伙案件。云南省玉溪市税务、公安、人民银行等部门联合依法查处玉溪市某科技有限公司等2户生产型出口企业骗取出口退税案件。
经查，该2户生产型出口企业采取勾结上游软件公司，取得虚开增值税专用发票等手段假报出口，骗取出口退税。玉溪市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴骗取出口退税13048.86万元。税务部门依法将该案移送公安机关后，配合公安机关开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人7人。近日，玉溪市公安机关以骗取出口退税罪将7名涉案人员移送检察机关审查起诉。公安机关已对上游软件公司实际控制人采取强制措施。
此次曝光的1起骗取留抵退税案件，数额较大且被处1倍罚款；1起骗取出口退税案件，属上下游团伙式骗税，不仅被追缴出口退税款，而且犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉，且上游公司实际控制人被采取强制措施。这两起案件性质恶劣、影响极坏且被依法严惩，传递出税务、公安等部门常态化查处、严厉打击虚开骗税违法犯罪行为的强烈信号。税务部门奉劝不法分子切勿以身试法。
税务部门有关负责人表示，将按照全国六部门联合打击骗取留抵退税和出口退税工作交流推进会精神，进一步发挥六部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对团伙式、跨区域、虚开发票骗税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷，始终保持高压态势，进一步严查重处的压倒性态势，护航留抵退税和出口退税政策措施落准落好。
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