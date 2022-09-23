人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）记者今日从银保监会获悉，今年上半年，21家主要银行为其他各类市场主体减免服务费用1375亿元，同比增长9.5%，提升金融服务实体经济质效，改善人民群众金融消费体验，

为更好满足经济生活基础性和功能性金融服务需求，今年年初，银保监会印发《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》，于今年5月1日起正式施行。

银保监会表示，文件印发后，21家主要银行重新梳理和评估服务项目及价格标准，平均取消计费服务项目14项，平均下调计费服务价格16项，平均向其他各类市场主体实施减免优惠46项，可直接测算年新增减免费用62亿元。

银保监会认为，从长期实施效果看，银行业通过规范服务定价方法、引入价格校准机制、实施更精细化管理、强化操作指导约束分支机构行为等机制性安排，将进一步减少其他各类市场主体接受金融服务的实际支出。

根据银保监会调查，21家主要银行中，85%以上的被调查银行提升了董事会和高级管理层统筹服务价格管理的职能，协调落实减费政策目标与追求自身经营目标的关系；普遍赋予分支机构更大减免权限；六成以上银行每年对服务项目及价格标准进行一次审核，在强化服务价格管理职能方面体现减费长期机制性效应。

同时，被调查银行引入同质同类比较、跨期成本评估、实际执行价格约束三项价格校准机制，整体累计减免或下调了600余项服务价格，通过规范服务定价于校准机制来保证减费的长期实施效果。

八成协议定价项目通过明确内部执行参照标准、设定审核限额、完善服务记录留存要求等方式加强了管控；四成比例定价项目引入了价格上限，避免实际执行价格过高；三成区间定价项目优化调整了价格区间设置，减少实际执行价格随意性；部分外部成本定价项目采用平进平出定价原则，收入主要用于冲抵采购成本。

被调查银行还普遍完善预付费或周期性服务的费用确认和返还机制，规范服务套餐组合和包年服务方案设计和定价，强化交易环节价格告知要求，完善对优惠措施、价格调整、自动续费安排、信贷融资相关费用、合作方推荐业务等特定情况的信息披露等，从而严格监控服务收费行为。

此外，多数被调查银行还从服务行为和融资成本角度，明确了外包与合作事项、价格条款、信息披露和禁止性行为等管理要求，梳理评估现有服务项目和第三方收费情况，调整第三方机构名录。个别银行终止了与8家收费质价不符第三方机构的合作，基于降低企业融资成本考虑取消了17项与第三方机构合作的项目。从而加强了服务外包与合作业务价格管理。

银保监会表示，下一步，将继续督促银行机构切实做好金融服务，通过管理提升、流程优化、技术进步等途径，向其他各类市场主体合理让利。

(责编：申佳平、吕骞)

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