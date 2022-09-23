微视频丨丰收的中国
2022年09月23日20:52 | 来源：新华网
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秋天来了
又到了收获的季节
我们收获粮食
我们收获蔬菜
我们收获瓜果
我们收获牛羊
我们收获鱼虾
无论多少风霜
只要收获 喜悦就会洒满大地
(责编：杨光宇、白宇)
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