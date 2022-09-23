秋分时节，稻谷飘香。农业农村部最新农情调度显示：全国秋粮收获已过两成。分区域看，西南地区收获过六成，长江中下游及华南地区过三成，西北地区过两成，黄淮海和东北地区也开始收获。

不仅是粮食，在祖国的广袤田野上，瓜果、蔬菜、水产也都陆续迎来丰收。让我们通过卫星视角，来领略这一幅丰收图景。

（总台央视记者 梁丽娟 陈博 张昊 魏宇翔 卫星影像来源 共生地球遥感实验室）

(责编：杨光宇、白宇)

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