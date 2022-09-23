秋分到，秋收忙，大江南北一派丰收景象。

在黑龙江北兴农场，24万亩大豆喜获丰收，平均亩产达到460斤，个别地块超过500斤，是近五年来最高水平。

重庆酉阳何家岩村万亩梯田里，高山有机水稻次第铺开。虽然前期遭遇大旱，但当地及时组织从溶洞引水灌溉，产量基本没受影响。

四川成都市新津区的中国天府农业博览园里，稻浪翻滚，以稻田画形式呈现的粮仓、稻穗、玉米等图案格外醒目。

丰收时节，满眼尽是乡村美景。

9月23日，2022年中国农民丰收节主会场活动在四川成都的中国天府农业博览园举行。

9月，塞上江南贺兰山进入了最舒爽宜人的时节。紫红色的葡萄迎来了成熟期，种植园里游人如织。

很难想象，这里曾经是一个废弃的矿产采空区。贺兰山是我国重要自然地理分界线和西北重要生态安全屏障，维系着西北至黄淮地区气候分布和生态格局，守护着西北、华北生态安全。

2020年，习近平总书记在宁夏考察时指出，要加强顶层设计，狠抓责任落实，强化监督检查，坚决保护好贺兰山生态。

贺兰山下的葡萄种植基地（2022年6月14日摄）

宁夏对贺兰山实施系统治理、整体修复，贺兰山保护区内的矿业权全部退出，把废弃的矿坑打造成生态公园，贺兰山重现勃勃生机。

依托贺兰山东麓独特的生态环境，宁夏开发利用荒地资源，建设了55万亩优质酿酒葡萄种植基地，并发展起葡萄酒产业和生态旅游产业。

9月7日，第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会在宁夏银川市闽宁镇开幕。

碧水潺潺、翠竹摇曳，汽笛声里，浙江省湖州市鲁家村的观光小火车开动了。沿着4.5公里的铁轨，小火车满载慕名而来的游客，穿行在农田、竹林和茶园间，一派诗画江南、田园牧歌的景象。

十几年前，鲁家村还是一个贫穷落后的小山村，垃圾遍地、污水横流，在全县卫生考核中曾位列倒数第一。

2003年，在时任浙江省委书记习近平的倡导和推动下，浙江全省启动“千村示范、万村整治”工程。这项“以改善农村生态环境、提高农民生活质量为核心”的村庄整治建设行动，造就了万千美丽村庄。

小火车穿梭在家庭农场之间，把鲁家村串成了一个大景区。

借着绿水青山的生态优势，鲁家村从远近闻名的“差等生”成为全国美丽乡村“模范生”。

一个个美丽乡村遍布中华大地。悠悠乡愁弥漫山水间，吸引着八方来客，也为乡亲们的生活带来了翻天覆地的变化。

金秋时节，行走在赣南乡村，一座座美丽庭院，连成一道亮丽风景线；广袤沃野里，橙柚果园起伏绵延，农民忙着收获农作物，一派繁忙有序的场景。

“我收拾屋里，你去外头扫扫院子、浇浇花，把家里收拾得干干净净，住着才舒心！”每天清晨，江西省赣州市潭头村村民刘向华、易伟萍夫妻俩都要把屋里屋外打扫一番，这已成为他们日常生活的一部分。

“我们牵头组建‘人居环境志愿队’‘乡风文明志愿队’等志愿服务队伍，积极组织志愿者开展环境卫生整治，鼓励村民养成良好的生活习惯。”潭头村党支部书记刘连云说，仅今年以来，潭头村开展各类志愿活动100余次。

这几年，潭头村又陆续投入100多万元，建了污水处理站、垃圾中转系统等，基础设施更加完善。如今，村里人明白，美丽村庄要在呵护上下足“绣花”功夫。大家都愿意花更多时间去打理自家院子了，“小家”变美了，村里这个“大家”才更美。

江西赣州潭头村，乡村民居与稻田相映成趣（2022年7月9日摄）。

村庄干净整洁是小康社会的基本要求，是乡愁得以安放的基础。习近平总书记指出，要以实施乡村建设行动为抓手，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽乡村。

河南兰考，东坝头镇张庄村，焦裕禄精神体验教育基地里，苍松滴翠，泡桐含笑。

近年来，张庄村启动“美丽乡村”建设项目，做好水、电、路、灯、厕等基础设施建设，改环境、改习惯；租用空心院，打造了张庄讲理堂、张庄戏院等；修建了占地2000平方米的文化广场。

张庄村街道一景

开展清洁行动，农村环境更加干净；升级基础设施，村容村貌焕然一新；建设文明乡风，农民更有精气神......一个个干净整洁、风光宜人、民风淳朴的村庄，成为广大农民的幸福家园。

乡土乡情是乡村的宝贵财富，农村的“颜值”关系到百姓的“钱袋子”。

连日来，位于贵州省毕节市纳雍县厍东关乡李子村的高原雪菊盛开，一朵朵雪菊被村民收入篮中。

“这段时间是我们村高原雪菊采摘期，预计采收600公斤。”李子村党支部书记沈阳说。

李子村山高坡陡，土壤、气候适合种植芝樱、薰衣草、迷迭香、高原雪菊等花卉植物。2018年底，在东西部协作的大背景下，李子村采取“公司+合作社+农户”的形式，种植花卉植物面积100余亩，打造了研产销一体化的芳香产品产业链。

2021年2月，习近平总书记在毕节市考察时强调，脱贫之后，要接续推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化。希望乡亲们继续努力奋斗，把乡村产业发展得更好，把乡村建设得更美。

2021年，李子村的芳香产业实现产值40余万元，带动务工400余人次。现在，不仅村庄变美了，产业发展也是风生水起。有了收益，村民的日子越来越好了。

贵州毕节，游客在纳雍县厍东关乡李子村将体验采收的雪菊摊晾（2022年8月30日摄）。

古树参天，古屋林立，深山里的河北省邯郸市永年区王边村古风淳厚。“村里有68处明清时期的古院落民居、酿酒手工作坊等。我们一方面完善水电路网等设施，改善村貌；另一方面对古建筑进行保护性修复，修旧如旧。”村原党支部书记王计恩说。

画家纷纷在村里开设工作室，秀美风光、天然氧吧吸引越来越多的游客……村民通过开办农家乐和民宿等参与其中，过去的“空心村”变成了“旅游村”。

越来越多的乡村把风景变成产业，用休闲旅游提升村庄自身“造血”功能，实现强村富民。

乡村产业兴旺，家园美丽宜居，农民幸福安康，一幅幅各具特色的现代版“富春山居图”，在广袤的乡村大地上徐徐展开。

总监制丨钱蔚 王姗姗

监制丨 张鸥

制片人丨兴来

主编丨宁黎黎

编辑丨刘欣颜

视觉丨江雨航

校对丨栾熙彦

(责编：杨光宇、白宇)

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