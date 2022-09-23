央视网消息：从吃得饱到吃得好，从主粮到副食，中国人的餐桌发生了哪些变化？在第五个中国农民丰收节到来之际，央视网推出微视频《非凡十年丨中国餐桌 “食”代变迁》，一起来看饭碗里的非凡十年。

总监制丨骆红秉

监 制丨唐晓艳

制片人丨兰 军

策 划丨杨 乔

校 对丨宋春燕

出 品丨中央广播电视总台央视网

(责编：杨光宇、白宇)

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