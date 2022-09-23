央视网消息：一双手，在田埂间播下希望；两只脚，在土地上踏出未来。万物荣枯，提醒着四季的轮回；五谷满仓，是千年不变的夙愿。丰收，是用谦卑回馈谦卑；丰收，是用勤劳回报勤劳；丰收，是用希望传递希望。“太平气象君知否，尽在丰年笑语中。”

(责编：杨光宇、白宇)

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