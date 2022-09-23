日前，武汉工程大学发布最新消息，完成新建“创新人工智能实验室”的验收工作。

通过打造适应新工科人才培养的硬件环境，武汉工程大学升级了适应现代教育技术应用的人工智能创新实验室，以构建“产学研用”一体化的人才培养模式，解决了教学资源整合的难题。

武汉工程大学计算机科学与工程学院（人工智能学院）智能科学与技术教研室主任李晖表示，过去，面对复杂的产业体系和专业的高精设备，师生都需要花费极大的时间成本和精力进行专业技能之外的设备调试与资源整合学习。通过英特尔vPro平台的现代化的管理能力，帮助IT运维部门实现主动管理、远程发现、维修和帮助保护联网计算资产，在对电脑维护与管理总成本进行有效降低的同时，还能让师生不被设备问题所困扰，专注进行课程教学与实训操作。

在武汉工程大学人工智能创新实验室和实训单元内，依托vPro平台对自动驾驶模型车、工业缺陷检测等终端设备进行现代化的管理，可高效保持设备的稳定性能，使设备的算力能够满足高负载应用，提升信息教学环境专业水平，让师生们可以开展丰富且专业性强的教学活动。当实验室内设备出现系统崩溃、硬盘损坏等严重故障时，维修人员不需要跨教学楼跋涉维护，而是通过vPro平台进行远程修复。“这不仅有效减轻 IT 部门的工作压力，也充分保证了信息化教学环境的利用效率。”李晖说。

负责项目的英特尔AI教育解决方案高级工程师徐永磊介绍，以英特尔酷睿处理器和至强可扩展处理器为核心的端边云一体化解决方案，为创新人工智能实验室提供强大的算力支持，通过算力资源的智能调度与供给，满足师生在不同场景下的创新应用开发，根据不同教学场景还可以进行定制化的性能拓展，接入更多设备来实现良好的教学体验。

据介绍，部署在人工智能实训单元内的英特尔下一代计算单元，通过内置的一系列学习和AI开发套件，即可进行数据采集、边缘计算等一系列工作，让学生能够更快地进行自动驾驶、工业缺陷检测等人工智能实训项目的构建。依托vPro平台在可管理性、安全性等方面优势，为课堂部署方案带来了高效、安全且快捷的IT管理能力，既让学生更自如且完整地参与数据采集、模型搭建、模型训练、模型调优和模型推理等一系列复杂的人工智能全流程实训，还为老师提供与学生互动的轻松途径，实现师生在人工智能教学、科研环节中能体验到一致的训练推理效果。

武汉工程大学创新人工智能实验室（受访者供图）

随着人工智能创新实验室的投入使用，武工大的人工智能教育模式将进一步向产业端靠拢，并在以算力为核心的端边云一体化解决方案助力下，加速人工智能技术在千行百业中的落地。李晖表示，硬件设备和软件资源的简单“拼盘化”，并不能完全满足师生在人工智能领域的教学需求和对实训资源的操作需求。只有一体化的“端边云”解决方案可以将资源有效串联，帮助学校培养人工智能领域的实践型人才，完善人工智能领域学科布局；帮助学生更好实现创新突破和实训成果转化，满足自身专业技能培养需求，真正为产业创新服务。

(责编：曹淼、李源)

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