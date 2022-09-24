本报北京9月23日电 （记者李婕）中国稀土集团与江铜集团战略合作签约暨中国稀土集团资源科技股份有限公司揭牌仪式日前在北京、南昌、赣州三地举行。

国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在致辞时说，中国稀土集团要有序推进稀土资源开发、冶炼加工、技术研发等产业资源及资产、业务、管理等整合融合；聚焦“卡脖子”领域，加大科研投入和科研创新平台建设力度，加强新工艺、新材料、新产品等核心技术攻关。

中国稀土集团党委书记、董事长敖宏说，此次中国稀土集团与江铜集团开展战略合作，是加快稀土资源整合、推动稀土产业专业化集约化管理的具体实践，将打造央地国企合作的典范。

中国稀土集团于去年12月组建成立。公司成立以来，推动重启赣南稀土首批4座矿山复产，与有研集团等兄弟央企开展专业化整合，切实发挥在产业体系中的引领作用。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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