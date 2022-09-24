西南地区多阴雨 台风“奥鹿”将向西进入南海
据中央气象台网站消息，24日至25日，西南地区多阴雨，四川、重庆、云南、贵州等地的部分地区有小到中雨，局地大雨或暴雨；台风“奥鹿”将向西进入南海。
吉林辽宁四川等地出现较强降雨：昨日08时至今日06时，黑龙江东部、吉林东部和四川中东部、云南中西部、广西南部、广东西南部、海南岛东部等地部分地区出现中到大雨，黑龙江哈尔滨、吉林吉林和延边、四川成都、广西钦州和玉林、广东佛山、海南文昌和海口等局地暴雨，文昌局地大暴雨(122毫米)。内蒙古中东部、吉林东部、辽宁、京津冀、山东中东部、河南东部、安徽北部、江苏东部等地出现6～8级阵风，局地9～10级。
西南地区多阴雨
24日至25日，西南地区多阴雨，四川、重庆、云南、贵州等地的部分地区有小到中雨，局地大雨或暴雨。
台风“奥鹿”将向西进入南海
今年第16号台风“奥鹿”(热带风暴级)的中心今天(24日)早晨5点钟位于菲律宾马尼拉东偏北方向约920公里的洋面上，中心附近最大风力有8级(20米/秒)，中心最低气压为995百帕，七级风圈半径120～200公里。
预计，“奥鹿”将以每小时20～25公里的速度向偏西方向移动，强度逐渐增强，25日下午到晚上穿过菲律宾吕宋岛北部进入南海中部偏东海域；尔后继续向偏西方向移动，掠过海南岛以南海面向越南中部沿海靠近，强度明显增强，最强可达台风级(12～13级，33～38米/秒)。
未来三天具体预报
9月24日08时至25日08时，内蒙古东北部、黑龙江北部、新疆南疆西部、西藏、四川、重庆、云南、贵州中北部、华南地区南部、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，西藏东南部、四川南部、云南北部等地部分地区有大雨，局地暴雨(50～80毫米)。内蒙古中部、黑龙江东部等地部分地区有4～6级风。东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域有6～7级、阵风8级的东北风。
9月25日08时至26日08时，新疆南疆西部和南部、西藏、青海中南部、四川西部和南部、云南、贵州、重庆南部、贵州北部、湖南北部、湖北南部、安徽南部、福建东北部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，西藏南部、四川南部等地局部大雨(25～40毫米)。内蒙古中东部、黑龙江、辽宁等地部分地区有4～5级风。
9月26日08时至27日08时，西藏东南部、青海南部、甘肃东部、陕西南部、四川盆地中东部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，海南岛东部和南部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。内蒙古东部、黑龙江东部、辽东半岛、海南岛等地部分地区有4～7级风。
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