原标题：搭建“自我造血”平台 都江堰市孵化培育社区社会企业

长期以来，随着社会治理的重心向基层下移，很多地方出现了“自治深不了、财政兜不了、市场管不了”的部分治理难题。面对这种局面，都江堰市委社治委于7月初向全市各社区下发了《都江堰市城镇社区社会企业指导手册》，为全市城镇社区社会企业的孵化培育进行了明确的规范，涉及社区社会企业的认定标准、社区社会企业的考核评估机制、社区社会企业常见的经营业态等十六个章节。

根据都江堰市城镇社区社会企业培育要求，将鼓励有能力、有意愿的社区党组织书记通过法定程序担任社区社会企业法定代表人；鼓励社区社会企业依法依规推行职业经理人制度；鼓励依法依规整合利用国有资产公共空间、闲置集体用房、小区公共空间等社区资源，发展社区商业。社区社会企业重大经营情况应当提请社区居民代表会议决议，并向属地街道党工委报请同意后实施。

位于都江堰市灌口街道蒲阳路社区蒲阳路上的都江堰众享佳居民服务有限公司，原本是一家家政服务公司，发挥的作用和参与社区治理的力度始终有限，孵化转型后将全面参与社区治理。蒲阳路社区党支部书记唐骏兼任公司董事长，她对公司的未来充满信心：“作为根植社区、惠及社区的多元市场主体，可以用创新方法解决社会问题，用商业模式实现社会使命，促进社区经济发展的同时参与社会治理、改善社会服务。”

都江堰市委社治委相关负责人表示：“本轮孵化的社区社会企业是指在社区党组织引领下，由城镇社区居委会100%持股的有限责任公司，通过市场化方式，为社区群众提供生活服务，为社区发展治理搭建‘自我造血’平台，以解决社区问题、提升社区服务为目标，以创新商业模式开展经营管理，所得收益用于持续反哺社区、促进社区发展治理的特定经济组织。”

都江堰市计划通过指导有条件的社区开展先行先试的方式从中总结经验，通过在实践探索中的不断积累，再进行规范完善，进而为全市社区社会企业发展提供可借鉴的实践经验。（杨华、文家华）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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