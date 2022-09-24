原标题：河南经济总量为何十年“四连跳”？

3万亿、4万亿、5万亿元，“今年我们有把握超过6万亿元。”在中共河南省委宣传部23日举行的“河南这十年”主题系列新闻发布会上，河南省发改委主任马健介绍说。

一直以来，河南省坚持把发展作为解决一切问题的基础和关键。那么，其经济总量“四连跳”，有何改革发展驱动力？

这十年，河南持续改革开放，具体表现在市场基础制度不断完善、市场主体活力有效激发、要素市场化配置更加高效、营商环境满意度显著提升、“一带一路”建设扎实推进等方面。

营商环境成为近些年河南民众耳熟能详的高频词汇。河南通过颁布实施《河南省优化营商环境条例》等举措，该省营商环境实现整体水平、各项指标、市场主体满意度三个稳步提升。

数据显示，2021年首次实现80分以下省辖市清零；20个指标明显上升，开办企业、获得电力等6个优势指标达到国内先进水平；企业对营商环境满意度提升至2021年的90%。

十年来，河南正由内陆腹地走向开放前沿。据发布会数据，2021年，河南货物进出口总值首破8000亿元，是2012年的2.5倍。郑州机场货运量突破70万吨，十年间增长了6倍。中欧班列(中豫号)累计开行超过6000班。跨境电商业务辐射196个国家和地区。

这十年，河南扩大有效投资。2012至2021年，十年间投资年均增长12.9%。从投资结构来看，基础设施、社会事业领域投资持续快速增长，三产投资比重明显提高。

河南省发改委副主任李迎伟在会上介绍，该省实施一系列扩大有效投资行动，加快先进制造业、重大基础设施、社会民生等重点领域项目建设。

李迎伟表示，如今，民间投资在河南全省投资占比保持在近七成以上，是推动该省投资增长和结构升级的主要力量。

十年来，河南省固定投资卓有成效，共统筹实施省重点项目9044个、完成投资7.02万亿元。建成米字型高铁网、“青电入豫”工程、郑州南站、南水北调中线一期工程等重大基础设施项目。

这十年，河南优化产业结构。该省已经实现了由“二三一”产业结构向“三二一”产业结构的历史性转变，产业发展呈现结构优化、迭代升级的良好态势。

河南省发改委一级巡视员郜义在回答中新网记者提问时称，服务业增加值占GDP比重接近一半，比2012年提高13.4个百分点，对GDP增长贡献率达到63.1%，成为拉动全省经济发展的主要力量。

郜义介绍说，在推动装备制造、现代食品、新型材料、电子制造、汽车制造等五大优势产业固链强链的同时，河南大力推动钢铁、有色、化工、建材等基础材料行业向功能性合金、电子级材料转型。

目前，河南省已构建形成新能源及网联汽车、生物医药等10个重点产业链，加快建设4个国家级、15个省级战略性新兴产业集群。

在现代服务业方面，该省持续推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级。

如今，河南省物流产业规模向万亿级迈进，全省银行业总资产突破10万亿元，信息服务、科技服务、商务服务等知识密集型服务业规上企业营收占比超四成。

一直以来，开发区是河南省经济发展的主阵地。郜义表示，开发区工业增加值、工业投资和工业利润占全省的比重超六成，对全省工业增长的贡献率超过90%，以开发区为载体的集聚集群发展态势加速形成。

总体来看，十年来河南省经济发展既保持了量的合理增长，也实现了质的稳步提升。阚力)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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