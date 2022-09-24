原标题：江苏民营企业200强：“单体”体量更大 制造业仍占主导

23日，江苏省工商联在南京举办2022江苏民营企业百强发布会。从“2022江苏民营企业200强”榜单来看，今年上榜企业“单体”体量更大，制造业仍占主导。

江苏民营企业百强入围门槛进一步提高。

据江苏省工商联统计，2022江苏民营企业200强入围门槛达到67.43亿元(人民币，下同)，比上年增加8.83亿元；民营企业制造业100强入围门槛达96.2亿元，比上年增加20.2亿元。民营企业创新100强中，规模超百亿元的有16家，50亿元以上的有32家，分别比上年增加1家和2家。

江苏民营企业200强名单上，制造业仍占主导地位。

民营企业200强的第二产业入围企业有165家，其中，制造业企业131家，比去年增加16家，占据主导地位。民营企业创新100强中，电子信息、先进制造与自动化、新材料、生物与医药4个行业入选企业数较多，分别达26家、25家、15家和15家。绿色发展领军企业中，机械制造、化工、电力3个行业入选企业数较多，分别达24家、17家、11家。

江苏民营企业百强经营效益整体保持稳定。

民营企业200强的2021年度营业收入总额达7.37万亿元，比上年增长6.97%，13家企业营业收入突破千亿元；资产总额5.5万亿元，比上年增长11.56%；利润总额2466.76亿元，比上年下降2.93%；税后净利润2019.12亿元，比上年下降0.3%。(记者 朱晓颖)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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