中国科技馆“互联5G时代”主题展国庆节向公众开放
历时两年策划建设、首次采用馆企深度合作的“互联5G时代”主题展览，即将于今年10月1日的国庆节当天，在中国科技馆正式面向公众开放。
由中国科协指导、中国科技馆与中国移动通信集团有限公司联合共建的“互联5G时代”主题展览，9月23日在北京举行开幕专场活动，为展览揭幕并向媒体发布了上述信息。
“互联5G时代”主题展览上展出的早期俗称“大哥大”的移动电话机。 中新社记者 孙自法 摄
“互联5G时代”主题展览位于中国科技馆主展厅三层，展示面积1500平方米，展品33件套。该展览以无限憧憬、追寻创新、智趣乐活、成长绽放、放飞梦想为总体思路，融合移动通信发展历史、5G关键技术原理、5G万物互联应用场景以及未来技术展望等多方面展示内容，展现中国以5G技术为基础推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设“数字中国”和“智慧社会”的前景。展览通过实物展示、虚拟演示、参与互动、模拟体验等丰富展示方式和高新技术手段，让观众多感官体验5G的技术内涵与应用特性，沉浸式感受每一次技术迭代给人们生活带来的巨大变化，全方位展望5G赋能千行百业的发展趋势。
中国科技馆介绍，“互联5G时代”主题展览是该馆新馆建成开放后，首次采用馆企深度合作的模式进行常设展览开发，展览从策划到建设历经两年时间，经过中国科技馆和中国移动联合工作专班的潜心研发、精心设计，还特别得到中国5G领域众多院士、专家的鼎力支持、专业把关，较好实现科技创新成果向科普展示的转化应用，为科技馆科普资源建设做出开创性的探索。
“互联5G时代”主题展览将于10月1日国庆节当天正式向公众开放。 中新社记者 孙自法 摄
未来，中国科技馆还将持续追踪和展示前沿科技成果与成就，推动5G科技资源科普化向深度、广度发展，形成国家重大科技创新成果科普展示更多的生动实践。(记者 孙自法)
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