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央行报告：人民币资产对全球投资者保持较高吸引力

2022年09月24日14:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月24日电（记者吴雨）中国人民银行日前发布的报告显示，我国金融市场开放持续推进，人民币资产对全球投资者保持较高吸引力。截至2021年末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.83万亿元，同比增长20.5%。

　　人民银行日前发布的《2022年人民币国际化报告》显示，人民币国际化各项指标总体向好，人民币支付货币功能稳步提升，投融资货币功能进一步深化，储备货币功能不断上升，计价货币功能逐步增强。

　　数据显示，人民币跨境使用延续稳步增长态势。2022年上半年，人民币跨境收付金额为20.32万亿元，同比增长15.7%，在同期本外币跨境收付总额中占比上升至49.1%。

　　报告指出，人民银行持续完善跨境贸易、投融资人民币结算等基础性制度，激发市场主体使用人民币进行跨境结算的积极性，跨境人民币业务服务实体经济的能力进一步提高。

　　2022年上半年，经常项目与直接投资跨境人民币结算金额合计为6万亿元，同比增长23%；货物贸易中跨境人民币结算占比提高至16.6%，较去年同期提高1.9个百分点；跨境电商人民币结算金额为4317亿元，同比增长20.7%。

　　报告称，据不完全统计，有80多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2022年一季度，人民币在全球外汇储备中的占比达2.88%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）货币篮子时上升1.8个百分点。

　　人民银行表示，下一阶段，将进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。

(责编：胡永秋、岳弘彬)
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