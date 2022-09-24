人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）电动化改变了全球汽车产业格局，电动化与智能化正成为汽车产业发展的新动能。

“中国经济在短短数十年间走过了发达国家一百多年的现代化历程，如今正面临着百年未有之大变局。” 9月23日，中国工程院院士周济在中国新能源汽车发展高层论坛（2022）上表示，这个大变局的一个主要方面，就是新一轮科技革命和第四次工业革命与我国加快转变经济发展方式形成了历史性的交汇，交汇点就是智能制造。

“我国汽车正经历从燃油汽车向电动汽车的转型，在这个基础上正在向网络化、无人驾驶、智能化汽车的方向急速前进。”周济指出，西方智能制造的发展顺序是按照数字化、网络化、智能化三个阶段串联式发展起来的。今后15年是智能制造技术发展的关键时期，中国要想后来居上，就要充分发挥后发优势，采取数字化、网络化、智能化技术并行融合的并联式发展方针，走一条与西方发达国家不同的路。

“我国新能源汽车正在从市场培育期迈进市场化的发展阶段，从政策和市场双驱动正在转向市场驱动为主的新发展阶段，也会成为我国由汽车大国走向汽车强国的重要基础。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰在致辞中表示。

陈清泰指出，汽车强国的底层是零部件强国，汽车属性和定义的变化，导致传统汽车零部件体系的50%以上，正在面临重构。当前新的产业链还在建设之中，壁垒尚未形成，我国必须超常规地重视供应链重构的机会，抓住这个机会窗口在核心技术上实现突破，解决“卡脖子”问题，改变我国汽车产业核心技术空心化的局面。

汽车从燃油时代到电动化、智能化时代，自身结构发生了极大变化。不仅电池、电机、电控代替了发动机、变速器、传动系统，更有原本与汽车不搭界的互联网通信、雷达、传感器、芯片、计算平台、控制器、高清地图、云控平台、AI算法等产品、产业，都成了汽车产业链和汽车产业的新的、重要的组成部分。

中国科学院院士、中国工程院院士、武汉大学教授李德仁认为，自动驾驶将是测绘地理信息产业的重要发展机遇，同时智能测绘要给自动驾驶提供基础的支持，做到更快、更好、更匹配变化的需求。

据中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长、清华大学教授欧阳明高介绍，电动轿车的发展将以动力电池为核心，形成低碳化、高端化、智能化高质量发展的趋势。

他预测，我国新能源汽车快速发展势头会继续保持，中国汽车总销量中，新能源汽车销量持续快速增长。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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