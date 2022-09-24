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北京证券交易所投资者开户数达515万户

2022年09月24日18:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月24日电（记者姚均芳）记者24日从北京证券交易所获悉，北交所开市后，各类市场主体参与踊跃，目前北交所投资者开户数达515万户，超过500只公募基金入市。

　　统计显示，目前北交所在审企业122家，在辅企业290家。在审、在辅企业主要集中在软件信息技术和设备制造行业。北交所相关负责人介绍，下一步，北交所将进一步提高挂牌、上市全链条审核效率和监管服务精准性，使得企业上市路径更清晰、预期更明确、过程更顺畅。

　　据悉，为进一步提升市场功能，北交所近期以政府债为突破口，逐步探索债券市场建设，目前已成功发行国债4只、地方政府债18只，为北交所债券市场平稳起步奠定了基础。

(责编：胡永秋、岳弘彬)
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