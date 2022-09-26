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制造业集聚集群发展水平加速提升

上半年二十五个先进集群完成产值六点二万亿元

2022年09月26日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月25日电  （记者王政）记者从工业和信息化部获悉：党的十八大以来，我国制造业重大生产力布局调整优化取得积极成效，产业集聚集群发展水平加速提升，今年上半年，25个先进制造业集群完成产值6.2万亿元，较去年同期增长6.1%。

　　引领带动区域制造业高质量发展。自2019年起实施先进制造业集群发展专项行动以来，工信部已组织开展3轮竞赛，共产生60个初赛胜出集群，其中，25个集群在前两轮集群决赛中胜出，成为重点培育对象。2021年，这25个集群主导产业产值近10万亿元，集聚了规上企业2.5万家，有17个集群产值同比增速超过两位数。

　　要素高效集聚、循环畅通的集群生态快速搭建。通过加强制造业创新中心建设、产融合作、重大人才工程项目实施、信息基础设施布局等工作协同，科技、金融、人才、数据等要素资源正加速向优势集群汇聚。目前，25个重点培育的集群集聚了近100家单项冠军企业、上千家专精特新“小巨人”企业；近50%的国家制造业创新中心、跨行业跨领域工业互联网平台、工业互联网标识解析二级节点在重点集群布局建设。

　　重点区域产业集群化发展扎实推进。持续推进国家新型工业化产业示范基地建设，引导和支持重点产业集聚区转变发展方式、提升发展质量效益，截至目前，共创建10批445家示范基地。积极引导数字经济产业集聚发展，共支持创建6个工业互联网示范区，4个国家级车联网先导区，8个国家人工智能创新应用先导区。

　　工信部有关负责人表示，下一步，将研究支持集群培育发展的针对性政策举措，打造“产业+科技+金融+人才”高水平循环的集群发展生态，加快培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月26日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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