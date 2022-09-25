人民网北京9月25日电 （焦磊）当前，以数字技术为代表的新一轮科技革命和产业变革加速推进，数字经济已经成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。在实现碳达峰、碳中和目标的进程中，数字技术更是推进绿色低碳技术攻关，加快先进技术研发和推广应用的关键抓手。

日前，清华大学地球系统科学系教授、英国国家社会科学院院士关大博在接受记者采访时表示，数字化是实现我国双碳目标的重要工具和载体。当前，要发挥我国工业制造业产业链齐全的比较优势，大力培育碳相关制造业产业链的发展。同时，要大力发展低碳技术、脱碳技术、零碳技术、负碳技术等，此类技术的研发与应用将在我国“双碳”进程当中发挥重要作用。

据了解，碳排放涉及供需两端。从供给端来看，电力能源行业贡献了全球近一半的二氧化碳排放，但其产出主要是为了生产加工其他产品，比如钢筋、水泥等。从消费端来看，服务业等也是隐藏在产业链后端，但拉动生产端大量排放的因素，消费端的需求对拉动整个生产链的碳排放影响较大。关大博认为，从需求端背后的产业链入手，也可有效降低相当一部分的碳排放。

在实现“双碳”目标的进程中，不仅能够促进碳技术行业、碳技术装备制造业等一系列产业链的发展，也是其他所有行业企业未来发展战略方向的重要指引。

根据IDC的最新预测，2021-2025年，中国能源企业数字化转型支出将以每年15%的速率增长，生产运营数字化将成为企业重要减碳发力点。未来，能源行业将加深数字化技术应用，提升生产运营效率及自动化水平，增强碳排信息披露合规透明性，推动碳市场交易。

关大博认为，在未来，碳技术和产业不仅仅用在钢铁冶炼、煤炭发电等高排放场景中，企业日常办公、运营生产等方方面面都将依托于碳技术作为基础。同时，数字化转型和低碳转型具有相辅相成的关系。在碳中和所引导的一系列社会生产过程中，无论是碳测量、碳监测等环节，还是行业间碳数据的传输，数字化将在其中起到不可替代的载体作用。

据了解，完整的全社会行业碳核算体系包括核算、检测和汇报三个部分，目前，世界上还没有国家具备统一标准的完整全社会行业碳核算体系。经过前期努力，我国目前在电力行业基本具备准确的碳核算、相应完整的碳核查和初步汇报的体系。

此外，碳核算对数据质量的要求极高，而我国企业数量庞大，地区发展不均衡，导致各省市区碳数据质量参差不齐，建设全国统一标准的高质量碳核算体系仍面临挑战。关大博表示，这需要国家、企业、研究机构的共同努力，努力提高碳数据的准确度及规范性。而数字化技术是碳核算体系建设的根本保障，数字化技术可以有效保障数据的完整性、保密性、安全性以及数据传输的效率。

业内分析认为，提高碳核算精度，不仅有助于国内碳排放市场的建设，对国内企业进行国际贸易的影响也很大。关大博认为，我国应要努力提高碳核算精度，尽快建设具有自主知识产权的碳核算数据库，在全球气候变化谈判及全球碳关税协商中，更好地为发展中国家减排及南南合作发声，并提供数据基础和科学依据。

当前，各地方政府及企业陆续推行首席信息官制度，旨在加速构建数据管理体系，提高数据战略意识，推动企业可持续发展。关大博认为，作为管理碳数据这一生产要素的重要岗位，首席信息官在当代企业中有着重要作用。首席信息官可以从管理、业务、技术等环节，通过绿色运营、数字技术（如云计算，人工智能）实现减碳，支持企业实现减碳目标。

IDC研究报告显示，从2021年到2024年，持续采用云计算可以减少超过10亿吨二氧化碳的排放；从当前至2060年实现碳中和，与人工智能相关的技术减碳贡献占比将逐年提升，至2060年将至少达到70%。

(责编：罗知之、吕骞)

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