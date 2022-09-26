新华社郑州电（记者张浩然）金秋时节，午后的阳光依旧热力十足。记者走在河南省周口市商水县张庄镇南陵村的小路上，只见玉米和大豆相间，整齐排列，伴随着机器轰鸣声，一种特别的甜香味儿越发浓郁。

“这是打碎的玉米秸秆的味道，城里可闻不到。”种粮大户、商水县枫未种植养殖农民专业合作社的负责人邱守先笑着说。瘦高的他，脸上晒得黑里透红，正在地头看玉米收割机卸货，金黄色的玉米棒滚落着装满了一辆小四轮拖拉机。

“初步测产，玉米亩产量在1200多斤，大豆在240斤以上。”邱守先说，“一季双收”超出了预期。

负责收割的是40岁的南陵村村民邱献军，他开着收割机在复合种植田里来回穿梭，显得游刃有余。

“大豆还得等几天才机收，地里还有很多智慧农田相关的设备，开收割机时得稍微注意避开点儿。”邱献军说。

今年是我国大豆玉米带状复合种植大面积推广的第一年，种粮“老把式”邱守先也是头回尝试。一开始，县里号召搞复合种植，他还是有些顾虑的，“周边大豆种植户出现过颗粒无收的情况，村民这几年都不敢种了。”

“试试吧，起个带头作用。”邱守先说，尝试的勇气来自农技人员全程指导，还有一点自己多年种地的经验。

2020年，商水县在5万亩高标准农田示范区的万亩核心区内安装了覆盖1.07万亩农田的自动化灌溉设施，大量植入物联网、云计算、大数据等先进技术。

“浇水这个大难题被水肥一体机解决了，关键还是用手机操作的，这可比之前方便太多了！”邱守先尝到了甜头，尤其是今年，小麦大丰收，他还给村集体和农户分了红，秋庄稼也经受住了高温干旱等重重考验。

对于这次试种，邱守先总结道：“不但实现了增产提效，还能以种代养，倒茬有助于土壤改良，这个收益是长久的。”

谈及明年，邱守先信心满满，准备结合今年的经验继续搞复合种植，“肯定能种得更好。”

今年以来，商水县积极推广大豆玉米带状复合种植模式，助力粮食稳产增收。

商水县农业农村局副局长祁勇介绍，该县现有耕地面积142万亩，已建成高标准农田121.5万亩，今年夏种玉米95万亩、大豆10万亩，其中大豆玉米带状复合种植3万亩。目前大豆玉米长势良好，有望实现“玉米基本不减产、增加一季大豆”的目标。

休息片刻后，机器再次启动，邱献军驾驶着收割机转移到旁边的一块地，只见收割机一头扎进玉米地，快速运作起来。

(责编：王震、陈键)

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