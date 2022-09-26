图为太平岭核电项目2号机组穹顶吊装成功。

饶海狮摄（人民视觉）

本报广州9月25日电 （记者李刚）25日19时，在广东省惠州市太平岭海边，中广核太平岭核电项目2号机组完成穹顶吊装。穹顶是核电站安全的重要屏障，是保证反应堆厂房完整性和密封性、实现固有安全的重要组成部分。太平岭核电项目规划建设6台“华龙一号”核电机组，一期工程两台机组分别于2019年、2020年开工建设。项目全部建成后，年发电量可达500亿千瓦时，每年可减少标煤消耗1512万吨，减少二氧化碳排放4160万吨。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经