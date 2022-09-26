办税“非接触”，便捷又快速

本报记者 王 观

走进湖北省武汉市东湖高新区一家办税服务厅，与想象中排着长队的场景不同，来这里办税的人不多，大厅显得空旷安静。

“过去遇到办税高峰期，取号排队花不少时间；如今，申报、交税、申领发票等业务都能在网上办，方便快捷。”长飞光纤光缆股份有限公司税务主任蔡时英坦言。

在武汉市税务局二级巡视员郭亚光看来，现在办税服务厅税费业务的特点是“两减一增”，即实体窗口减少、线下业务量减少、线上办税量增加。

数据显示，武汉市办税服务厅实体窗口数量由2019年的643个精简至233个，线下窗口业务量由2019年的83万笔减少至41万笔。当地纳税缴费事项已基本实现网上办理，“非接触式”办税率达93%以上，其中网上申领发票率达92%以上，网上申报率达99%以上。

说起今年网上办理留抵退税的经历，蔡时英印象深刻：“大规模留抵退税公告发布后，电子税务局就实现了自动取数、自动计算退税金额。申请退税时，我们只需核对相关信息、点击确认就行。而且全程线上审批，退税款一个工作日就到账，办税时间大大缩减。”

“考虑到有的业务在电子税务局上办理的复杂性，我们专门开发上线了‘码上办’微信小程序，以前纳税人只能走进办税服务厅办理的68项特殊复杂事项，现在通过微信‘扫一扫’即可网上办理。”郭亚光说。

“过去要想更正以前年度企业所得税申报表，得打印全套申报表前往大厅办理；如今在‘码上办’上传申报表文档，半小时内便可办好。”令蔡时英惊喜的是，通过这个线上办税辅助工具能直接对接大厅办税人员，不仅有问题随时问，还能请税务人员帮办代办。

不仅“网上办”“码上办”更智能，税务部门还在“就近办”“一次办”上下足了功夫。“我们打造便民办税服务圈，与街道合作共建税务服务站，在园区、写字楼、商圈等企业和人员聚集区投放上百台自助办税设备，7×24小时提供领用发票、打印完税证明等高频业务；还与多个政府部门协同，通过减环节、减资料、减时限、加强数据共享，让更多‘一件事一次办’成为可能。”郭亚光表示，下一步税务部门将积极探索让办税服务厅朝着更智慧的方向发展，同时不断推出各项服务举措，持续优化税收营商环境。

服务“沉下来”，企业真受益

本报记者 葛孟超

今年5月，北京易盘点科技有限公司的财务人员在北京市政务服务中心参加了一场“印象深刻”的银企对接会。

易盘点科技公司的主营业务为固定资产管理软件开发和服务。“受新冠肺炎疫情影响，今年以来，企业销售回款速度慢，面临资金压力。”公司负责人章先生说，这场银企对接会由北京市政务服务管理局和工商银行北京分行联合举办，在会上了解到北京市对中小微企业金融服务新政策后，他们抱着试试看的心态和银行取得了联系。

“银行了解到企业经营情况和资金需求后，很快就把1000万元贷款拨到账上，利率也不高，解决了资金难题。”章先生说，政务服务下沉，使贴息政策和金融服务“点对点”切实帮助了企业，“目前我们的经营已逐步恢复，这次经历让我对‘优化营商环境’有了真切的体会。”

北京众盛优视科技有限公司负责人谢晋同样深有感触。“我们公司的主营业务是视频后期制作、包装。今年5月，企业的广播电视节目制作许可证到期，需要更换新证。我致电北京市政务服务中心后，了解到更换新证可以在网上办理。”谢晋说，他将换证所需的材料一一拍照上传，又根据工作人员的要求对材料做了修改，不到两周的时间，新证就邮寄到了公司。

“两年前我也办理过这项业务，前后去过三四趟现场，当时花费的时间很长。”谢晋说，一系列政策给企业带来了极大便利，去年10月，公司变更注册地址时，也是在网上直接办理，方便又省心。

对市场主体而言，好的营商环境就像阳光、水和空气，不可或缺。近年来，北京市持续优化营商环境，为企业群众办事提供便利。据了解，目前北京市已建成覆盖四级的网上政务服务体系，68个市级部门和16区、经济开发区全部入驻市政务服务网，企业用户数达245万，除涉密等特殊情况外，政务服务事项全部“应上尽上”，市级97.98%事项实现“全程网办”。

2022年，北京市共推出37个集成办事场景，相关部门打造“一次告知、一表申请、一口受理、一网通办”的集成化服务，其中涉及金融领域的获得信贷“一件事”集成化服务，已于5月20日正式上线。企业融资线上服务的开通，实现了融资需求和资格认定材料“一口进”，融资结果“一口出”功能，最大程度减跑动、减材料、省时间，方便企业获得贷款。

“5年来，北京市一年一个版本，压茬推进营商环境改革，推出1034项举措，其中不少举措属于全国首创。”北京市政务服务管理局有关负责人表示，下一步将继续以市场主体需求为导向，进一步转变政府职能，一体推进简政放权、放管结合、优化服务，加快打造市场化法治化国际化营商环境。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经