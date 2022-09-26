喻思南

借助东西部科技合作机制，引导创新要素向西部汇集，为欠发达地区注入发展动能，这既是整体提升区域创新能力的内在要求，也是践行新发展理念的题中应有之义

不久前，国家能源集团宁夏煤业年产400万吨的煤制油项目通过竣工验收。这是全球单体规模最大的煤炭间接液化项目，在关键技术、大型装备和材料制造等多个领域实现了“零”的突破。这一重大成果的取得，来自当地企业与浙江大学、天津大学等创新团队协同攻关，是东西部科技合作机制结出的新鲜果实。

合力推动区域创新发展，东西部科技合作是重要抓手。“越是欠发达地区，越需要实施创新驱动发展战略”“欠发达地区可以通过东西部联动和对口支援等机制来增加科技创新力量”。科技创新是高质量发展的有力支点，我国东部地区科技资源丰富，借助东西部科技合作机制，引导创新要素向西部汇集，为欠发达地区注入发展动能，这既是整体提升区域创新能力的内在要求，也是践行新发展理念的题中应有之义。

青海建成世界领先的电池及碳酸锂示范生产线，西藏有了青稞核心种子库和牦牛基因库，内蒙古稀土永磁产业研发和产业化达到国际一流水平……这些年，以科技为纽带，东西部牵手架起了一座座创新发展的协作桥梁。科技项目、技术和人才的持续滋养，让创新之花在西部地区绚丽绽放。从粮食增产、畜牧业增值到制造业升级，科技纽带帮助当地突破关键核心技术，推动新技术、新产品转化应用，带动地方特色产业迈向中高端。东西部科技合作成为欠发达地区创新驱动发展的杠杆，为缩小东西部差距、促进区域协调发展提供了支撑。

在推进东西部科技合作的实践中，西部地区尤其增强了创新驱动发展的信心和决心。宁夏“请进来”“走出去”，与东部地区合作共建创新载体、合作共建园区等，全区科技型企业增长到近2000家，全社会研发经费投入强度年均增速居全国前列；广西明确提出构建科技创新领域开放发展新格局，主动与一流创新主体和科技强省对接……如今，无论是优化传统产业，还是因地制宜发展新产业，科技正给西部地区带来勃勃生机，为高质量发展注入更多创新活力。

东西部同频共振，共同激发出持续澎湃的发展动能。得益于东西部科技合作机制，“贵州贵阳—北京中关村”联动，充实了“东数西算”的布局。相距2000多公里，两地各展所长，在协同发展中实现了双赢。我国发展空间广阔，挖掘东西部科技合作交点，找到双方发展共赢着力点，就能在提升区域创新整体水平过程中，实现优势互补，实现科技资源的充分利用。

136个项目集中签约，累计签约金额约27亿元……今年7月召开的东西部科技合作工作推进会成果丰硕，再次充分显示出东西部科技合作蕴藏的巨大潜力。进一步完善东西部科技合作长效机制，探索一条东西部“共享互助、互利共赢”的协同创新发展之路，就能进一步为区域协调发展提供更强劲的科技支撑，推动高质量发展行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 19 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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