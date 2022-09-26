本报记者 冯 华

近日中办、国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》要求，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，推动科普全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设。

如何做好科学普及工作？如何引导孩子的好奇心？由中国科普作家协会、科普中国发展服务中心主办，中国空间科学学会承办，北京空天探索信息科技研究院协办的空间科学科普论坛日前在北京举行，与会专家开展深入研讨。

近年来，我国航天强国建设迈出坚实步伐，“神舟”问天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰……航天事业不断刷新纪录，航天科技水平实现跨越式发展。专家表示，空间科学的科普工作具有优势，孩子们天然对宇宙空间具有好奇心，我国在航天事业方面取得的巨大成就会进一步激发孩子们探索浩瀚宇宙的好奇心，播下科学的种子。

“跟小孩讲科学真有意思、很过瘾，我特别喜欢看那些小孩的眼神，他们的眼中都是光。”论坛上，中国科学院国家空间科学中心研究员刘勇讲述了自己长期进行科普工作的感受。

刘勇用几个比喻形容了对科普工作的不同认识。“以往，我们认为科普就像是一个大水壶往杯子里倒水，也就是科学家把科学知识教给学生。但通常情况下，科普工作是另一个场景，科学家需要将知识变成一滴滴水播洒给学生，学生会像小树苗一样自己慢慢吸收水分。”

与会专家建议，广大科技工作者要将科学的趣味性带给更多青少年，让更多人能用科学方式和科学思维去思考问题。

“科学教育的重点在于基础教育，中小学阶段是学生个体创新素质形成的决定性阶段，是培养科技创新后备人才的关键期和守护好奇心的敏感期。”北京师范大学科学教育研究院院长郑永和表示，中小学科学教育非常重要。但目前我国小学科学教师队伍短缺、专业素养不足。对此，郑永和建议，应建立健全科学教育政策保障体系，建设科学教育实验室资源，进一步提高学生科学学习兴趣，培养创新思维，提升问题解决能力。同时，要强化优秀教师的选拔和激励机制。

推进新时代科普工作高质量发展，需要树立大科普理念，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局。中国旅游研究院副院长唐晓云认为，科普与旅游相结合的形式，能够更好地满足人们多样化、多层次的精神文化和旅游休闲需求。科技与旅游的良性互动，不仅能拉近科技与普通人的距离，也赋予了旅游更深层次的意义与价值。科技体验旅游包括太空旅游，将具有良好的市场前景。

有专家表示，除了高校和科研机构，不少科技企业也十分重视科普工作，通过打造航天主题教育教学体系、推进航天实验室建设、建设运营航天科普教育基地，发挥社会效益。中国科普作家协会副理事长尹传红认为，要进一步推动空间科学科普工作，协同发挥力量，为科普提供更多元的支持，共建良好的科普生态环境。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 19 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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