原标题：稻花香里说丰年，拼多多新农人组团走进2022中国农民丰收节

9月23日，农历秋分，我国迎来第五个中国农民丰收节。

在北京昌平，来自全国各地的360斤苹果组成 “丰收墙”，向节日献礼。在四川成都，天府农业博览园里稻浪连绵，“庆丰收 迎盛会”等字样跃然田间。

今年中国农民丰收节以“庆丰收 迎盛会”为主题，秉承庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村的宗旨，全国各地组织开展丰富多彩的群众性庆祝活动，全面展示农业新成效、农村新变化、农民新面貌。

作为电商企业的代表，拼多多受邀参与此次丰收节北京、成都两大会场的庆祝活动。来自贵州、江西、河南等地的拼多多新农人，带着家乡的特色农产品进行集中展示和产销对接。

此外，作为承办中国农民丰收节金秋消费季的唯一电商平台，拼多多已于9月1日起上线“多多丰收馆”，投入50亿消费补贴，覆盖超50万款农副产品，与全国消费者共庆丰收。

京川联动庆丰收 高科技小麦“新贵”引围观

9月23日上午，2022年中国农民丰收节庆祝活动在北京昌平草莓博览园举行。

活动现场，拼多多与中国农业大学共同搭建的“小麦展台”频频吸引嘉宾驻足。展台上放置着三种盛放在透明器皿里的麦粒，还有用这些“高科技”小麦面粉制作的面包。

据了解，现场展出的是由拼多多百亿农研专项提供支持，由中国农业大学农学院小麦研究中心培育的系列突破性小麦新品种。这些小麦品种在高产、优质、抗病和耐热等方面上具有突出表现。

中国顶级农业高校与互联网平台联手打造的小麦“新贵”有何特别之处？中国农业大学相关专家介绍，小麦研究中心围绕优质小麦关键科学问题开展基础前沿探索，升级改造生物育种关键技术，并与常规育种技术有机融合，培育高产优质小麦新品种。最新审定的小麦品种农大753和农大761实现了品质和产量的协同改良，其产量较普通品种增产5%至10%，且品质达到了强筋的标准。

相关负责人表示，农大753和农大761的培育解决了我国优质强筋小麦普遍存在的优质不高产、优质不抗病、品质不稳定的瓶颈问题，对我国优质麦生产及产业的发展具有重要推动作用。目前这两个品种正在我国黄淮小麦主产区的河南、河北、山东等地大面积推广应用。

在成都会场，按照“田间地头办农博”理念，天府农博园构建了“室内展馆+室外展场+林盘展区+大田展区”博览空间，打造展示四川农业金字招牌的窗口。其中，中华农耕文明馆向观众展示了农业文物、标本、古籍和传统农具等各类藏品，还通过互动屏、场景融合投影等多媒体技术手段，让农耕文化“活起来”。

作为依靠农产品起家、扎根三农的新电商，拼多多以“助力乡村振兴，拼出美好生活”为主题的特装展位亮相成都主场馆核心区，来自贵州长顺、江西龙南、河南洛宁、河南汝阳、四川南充的农人代表推介家乡好货。

川渝农货热销 大凉山“网红水果”成电商流量密码

秋分至，成都天府农业博览园里稻田黄绿相间，一眼望不到边。今年丰收节的线下会场之一就设置在此处，四川各地的农副产品和艺术品在主展馆亮相。

在线上，拼多多平台投入重磅补贴打造的“多多丰收馆”川渝专区同样销售火爆，蒲江红心猕猴桃、会理软籽石榴、攀枝花凯特芒果、自贡手撕兔、川式烟熏腊肠等川渝农特产品拼单量均突破10万+。

近年来，在以拼多多为代表的电商平台助力之下，四川大凉山已成为“网红水果”的集中地，也成为当地农民增收的重要引擎。

以会理石榴为例，过去受到信息不畅、物流不通的制约，果农几乎没有定价话语权，而新电商平台打破了这种局面。

家在会理石榴核心产区彰冠镇的“新农人”罗浩认为，在电商平台上，商家从纸箱、网套、物流、线上推广、冷库建仓等环节来比拼管理成本，这种良性竞争让他们得以按照水果的品质来定价。“只要肯用心，只要供应链足够好，就有机会卖一个好价钱。”罗浩还表示，拼多多对农产品实行“零佣金”，这也为回村的年轻人省下了第一笔创业成本。

新电商给农户带来稳定的订单以及“定价权”，最直观的变化就是销售量和收入。四川省凉山彝族自治州盐源县的果农廖顺安说，随着盐源苹果在电商平台走俏，哪怕是2020年受到冰雹和疫情的双重影响，村里的苹果也全部卖完。

同样不愁卖的还有凉山彝族自治州德昌县的小樱桃，近两年德昌小樱桃的市场价涨了好几倍，以今年15元一斤的产地价计算，5亩地300棵左右的樱桃树，可以给农民带来近3万元的收入。

春生夏长，秋收冬藏，一载耕耘，终迎收获。向亿万农民致敬，书写乡村振兴最美画卷，也许这就是秋分带来的最美好的启示。

(责编：董童、李源)

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