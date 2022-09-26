本报记者 江 南 窦 皓

新开设的直播间里，陶瓷产品销售量节节攀升；村道两旁房屋的立体墙绘，吸引不少游客拍照留念；由废旧榨油厂改造而成的陶艺研学基地，一天接待游客四五百人次……周末，有着400余年制陶历史的浙江省衢州市柯城区碗窑村格外热闹。

依托山海协作工程，衢州市柯城区和杭州市余杭区组建“乡村振兴共同体”，探索协同发展、共同富裕路径，携手将碗窑村打造为农文旅融合发展示范乡村。2021年，余杭区落实帮扶资金810万元。

在喜迎党的二十大的热烈氛围中，碗窑村干部群众意气风发，撸起袖子加油干。碗窑村第一书记陆瑛刚从江西省景德镇市调研回来，忙着邀请陶艺大师到村里设立工作室，吸引乡村创客培育发展画瓷定制等新业态，带动村民就业增收。

“主打陶瓷特色文化，碗窑村去年集体经济经营性收入达30万元，同比增长150%。眼下，余杭—柯城山海协作‘乡创中心’正在加紧建设，年底建成后将为创客们提供更大舞台，为乡村振兴注入新活力。”陆瑛说。

浙江省委和省政府深入实施山海协作工程，努力推动浙江向区域协调发展稳步前行。“我们要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要指示精神，加快探索山区海岛发展新路，蹄疾步稳推进共同富裕示范区建设，努力取得明显实质性进展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”浙江省委主要负责同志表示。

与省内发达地区相比，32个山区海岛县（市、区）发展水平仍相对滞后。浙江因地制宜，立足山区海岛县（市、区）的特点优势，落实“一县一策”，培育“一县一业”，持续打造山海协作工程升级版，激发山区海岛内生发展动力。

制管、弯管、切割，伴随着机器运转，生产车间里，一圈圈不锈钢盘管正在下线；依托物料追踪定位和综合管理系统，每道工序上的钢管数量、状态等信息一屏可查；成品仓库里，码放齐整的不锈钢制品陆续装车，发往全国各地……走进丽水市松阳—余姚山海协作产业园，宝丰钢业集团有限公司厂区内一派热火朝天景象。

“目前，产业园入驻企业已达60余家，在建社会投资项目20余个。以高端不锈钢制品为主导，今年上半年，园区规模以上工业总产值、亩均工业增加值分别同比增长81.9%、51.9%，实现量质齐升。”松阳经开区管委会副主任罗捷说。通过“产业飞地”等载体，目前，地处浙西南山区的松阳县已与余姚市等省内发达地区开展产业合作项目32个，涉及数字经济、高端装备等领域。

刚与来自温州的不锈钢企业正康实业洽谈完项目落地细节，罗捷又来到人才公寓、邻里中心等项目工地查看施工进度，“产城一体化，解决企业和人才的后顾之忧，就能吸引更多的企业和人才集聚发展。”

聚焦山区海岛群众急难愁盼问题，浙江通过开展跨地区教育结对帮扶、实施医疗卫生提升工程等举措，带给群众实实在在的获得感。

通过打造“舟山群岛网络医院”，舟山市构建线上海岛医疗服务联合体，目前已设置208个远程医疗服务中心（站），覆盖全市所有基层医疗卫生机构；21所海岛学校与宁波市学校组建跨地区结对学校。在浙西南山区，政务服务“一网通办”正不断向基层延伸，丽水市1891个行政村（社区）均已实现“服务到村社，办事不出村”。

浙江省统计局发布的数据显示：今年上半年，浙江山区26县（市、区）固定资产投资同比增长13.1%，增速比全省平均水平高2.8个百分点；山区26县（市、区）全体居民、城镇居民和农村居民人均可支配收入分别同比增长5.7%、4.9%和6.8%，均高于全省平均水平。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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