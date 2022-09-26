韩 鑫

走进5G智能服装厂生产车间，生产动态实时映射到虚拟工厂中，实现对每笔订单、每台设备的实时管控；移步智能汽车工厂，利用防错扫描、视觉穿戴等设备，数字化生产线可以满足用户500多万种个性化配置，定制化生产成为现实……前不久，工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，一批制造业企业在各自领域先行先试，探索出新一代信息技术与先进制造深度融合的新路径，推动我国智能制造不断向纵深发展。

习近平总书记强调：“要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去，推动我国经济由量大转向质强”。作为制造强国建设的主攻方向，智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位，对于巩固壮大实体经济根基、加快发展现代产业体系具有重要意义。一方面，智能制造可以带动工业机器人、增材制造、工业软件等新兴产业发展，本身就是新的经济增长点，能够培育发展新动能；另一方面，智能制造能够融入千行百业，通过重构研发、生产、管理和服务等环节，对传统制造业产生放大、叠加、倍增作用，有力助推传统产业在转型升级中提质增效、焕发生机。

近年来，我国坚持智能制造这一主攻方向不动摇，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革。转型升级成效更加显著，截至今年二季度，全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，比2012年分别提高31.1个和26.3个百分点；产业供给能力明显增强，目前我国智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%，工业APP数量已超28万个；基础设施支撑更为坚实，我国工业互联网融合应用已拓展至45个国民经济大类，“5G+工业互联网”建设项目累计超3100个。

现阶段，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，制造业供给与市场需求适配性不高、产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显，提升创新能力是顺利闯关过坎、塑造发展新优势的关键。由此来看，推动制造业加快数字化转型、智能化变革既是大势所趋，也是当务之急。推动智能制造创新发展，要在技术创新上下功夫。智能制造本质是制造，而制造必须基于先进的工艺和设备。只有加强基础零部件、先进工艺技术等关键核心技术的自主供给，不断补齐产业短板，才能夯实智能制造的基础支撑，厚植产业体系新优势。推动智能制造创新发展，也要在深化应用上做文章。智能制造关键在智能，倘若没有数字化、网络化、智能化技术的强力支撑，制造的质量、效益和核心竞争力很难大幅提升。要聚焦多行业多场景需求，开展全链条、多层次应用示范，在培育推广智能制造新模式中，更好增强融合发展新动能。

制造业是实体经济的基础，高端制造是经济高质量发展的重要支撑。立足新发展阶段，继续保持战略定力，加快发展智能制造，着力提升制造业创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，我们一定能推动制造业转型升级，为经济高质量发展注入强大动能。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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