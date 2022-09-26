王克修

习近平总书记强调：“乡村振兴，关键在人、关键在干。”实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，需要吸引各类人才在乡村振兴中建功立业，激发广大农民群众积极性、主动性、创造性。因此，人气旺是实现乡村振兴的重要方面，解决乡村聚人气的问题十分紧迫。

培育聚人气的好产业。安居乐业是群众的朴素愿望。发展是硬道理，要实现乡村振兴，必须致力于乡村经济发展，以产业的兴旺带动人气的聚集。各地乡村资源禀赋不同，人文环境各异，应结合自身优势发展特色产业。围绕“一乡一业、一村一品”产业体系，利用“互联网+”搭建销售平台，可以帮助特色产品走出乡村。同时，“田秀才”“土专家”“乡创客”是新型职业农民，熟悉乡村环境，生产经验丰富，拥有一定的种植养殖技术。应注重发挥这些乡土人才在产业发展中的作用，引导其为农民出主意、传技术、做示范，真正做到培育一人，带动一片，致富一方。

打造聚人气的好环境。绿水青山就是金山银山，良好的生态环境是乡村的重要优势。营造良好环境，才能更好聚人气，形成近悦远来的生动局面。要吸引人，就要开展农村人居环境整治，常态化、制度化提升村容村貌，为乡村“美容”，让村庄焕发新颜。农村人居环境整治既要解决当期投入问题，也要解决后续管护问题，必须建立长效机制。同时，要鼓励专业化、市场化建设和运行管护，采取以奖代补、先建后补等多种方式，吸引社会资本投入。还要调动农民的积极性，鼓励农民投工投劳，开展房前屋后和村庄公共空间环境整治。

弘扬聚人气的好风尚。优秀乡村文化是乡村能够吸引人、留住人的重要因素。乡村情况千差万别、各有特点，涵养乡村文化应坚持因地制宜、因时制宜、精准施策。对文化历史悠久、风貌独特的特色资源类乡村，要统筹保护、利用与发展的关系；对产业支撑较强、集体经济实力雄厚的乡村，应坚持高点定位，高标准打造文化振兴示范样板，全面培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；对产业基础薄弱、留守人员较多的乡村，应以增添活力为重点，大力实施文化惠民工程。

构建聚人气的好机制。激发人才干事创业的激情与活力，助力不同专业、不同职业的人才在乡村大地上实现自我价值。根据各村实际和发展规划，注重农技推广、畜牧兽医、农村卫生、商贸物流、农村法治、建设规划等各类专业技术人才的合理配备，让人才在各自领域尽显其能。同时，制定有效激励机制，以“乡情”“乡愁”为纽带，吸引并支持企业家、专家学者、医生教师、技能人才等，通过下乡担任志愿者、投资兴业、行医办学、捐资捐物等方式回馈乡村。此外，应发挥各类组织的优势和力量，吸引各行各业人才投身乡村振兴。

实现聚人气的好生活。生活富裕，是实施乡村振兴战略的出发点和落脚点，体现着广大农村群众对美好生活的向往。做好农业农村工作，增加农民收入是一个重要方面。促进农民持续增收，促进城乡居民收入差距持续缩小，才能为农民富裕富足奠定坚实基础，为农村人才进得来、留得住提供物质保障。

人气旺，事业兴。激励各类人才在农村广阔天地大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环，就一定能为全面推进乡村振兴注入强大动力。

（作者为湖南省委党校教授）

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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