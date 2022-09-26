本报记者 沈童睿

“边刷视频边赚钱”“轻松日赚百元”……近期，在部分短视频平台、社交媒体平台上经常能看见这样的广告语，推广一些号称可以通过刷视频赚钱的APP。刷刷视频就能赚到钱，看上去颇有吸引力，但其中套路不少：有的宣传用语极尽夸张，根本无法兑现；有的在提现过程中设置了许多门槛；甚至有些不法分子制作非法APP，借此设局欺骗消费者。

记者在一些应用商店找到多款号称可以“刷视频赚钱”的APP。用户只需通过积累视频观看时长、完成任务、邀请新用户等方式，就可以获得“金币”等各种名目的代币，进而提取相应数额的现金。但对几款APP试用后，记者发现，积累代币、提取现金的过程存在诸多障碍，而且提现门槛比较高。比如一款APP宣称“轻松赚钱， 提现秒到账”，可是当记者打开提现页面却发现，APP设置了多个档位的提现门槛，账号上的现金要达到一定的数额后方可提取，即使最低一档也需要积累大量观看时间。

河北读者梁先生曾使用过某APP，通过观看视频积攒了几元钱。当梁先生尝试提现时却发现，需要凑足15元才能提现。“观看视频攒下的‘金币’很有限，要想凑足15元，还要再花不少时间精力看视频，或者参与五花八门的‘活动’。为这么点钱付出过多时间精力，太不值得了。”梁先生说。

除了数额门槛，还有些APP要求用户达到一定等级，或积累代币以外的其他道具方可提现。但这些要求在APP的宣传推广广告中只字未提，不少消费者下载后直呼上当。

还有的APP设置了“邀请好友得现金”“降低提现门槛”等条件，鼓励用户“拉人头”。比如，某款APP活动页面上“邀请1位好友立得40元”几个大字十分醒目，后面却用小字标注“最高”。细读规则才发现，原来这40元并不是邀请好友后立即可得，还需要新用户在若干天内连续观看视频。山东读者魏先生说：“设置了这么多的限制，怎么还能说是‘立得’呢？按它的要求，这40元得看多少小时的视频才能得到啊。”

记者了解到，有些运营主体不明的APP借助社交媒体平台进行传播，诱导用户充值消费，令不少用户上当受骗。

江苏读者江女士下载过一款APP，广告宣传上说的回报率看起来相当高，可是每天能免费观看的视频数量有限，需要充值才能解锁权限，看更多的视频。“我算了算，虽然需要充值，但通过刷视频获取现金，很快就能回本。可充完钱后我却发现，APP里的‘账户余额’根本无法提现。向平台投诉也一直没有反馈。”江女士说。

“这种业务模式涉嫌不实宣传和欺诈，而且存在诱导消费者的行为，损害了消费者的合法权益。”中国互联网协会研究中心副主任吴沈括说，有关部门应予以关注，及时填补监管空白，建立有效的投诉举报机制，积极响应用户投诉，保护用户的权益。同时，平台也应加强风险提示，及时告知和建议消费者、用户注意相关风险。“还可以建立黑名单制度，将不良服务提供者纳入阻断的范围。”吴沈括建议，相关部门可以通过发布典型案例、风险提示等方式，提醒公众重视和防范这类风险。

广东读者江华表示：“经过多轮打击整治，一些骗取钱财的非法APP在应用市场上已经销声匿迹。但有些则转换跑道，通过社交媒体平台以‘拉人头’的方式隐匿传播。对于这种来源不明的APP，消费者要小心防范，尤其是涉及充值时，更应该谨慎对待，以防上当受骗。”

（陈之琪参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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