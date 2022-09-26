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机器人产业发展日新月异（新时代画卷·奋进十年）

2022年09月26日08:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江省湖州市长兴经济技术开发区，带电作业机器人正在进行带电搭接引线工作。
　　谭云俸摄（影像中国）

　　2022世界机器人大会上，“机器人+物流”展区展示的3D分拣机器人。
　　新华社记者 任 超摄

　　山东省东营市东营区化工产业园区，消防机器人在进行安全巡检。
　　刘智峰摄（影像中国）

　　2022年服贸会上展出的新松“多可”双臂协作机器人。
　　本报记者 张武军摄

　　2022世界机器人大会上，工作人员在操作演示膝关节置换手术机器人。
　　张星海摄（影像中国）

　　陕汽控股车身厂生产线上，工业机器人在进行生产作业。
　　袁景智摄（影像中国）

　　习近平总书记强调，党中央实施创新驱动发展战略，格外重视自主创新，格外重视创新环境建设，努力提升我国产业水平和实力，推动我国从经济大国向经济强国、制造强国转变。

　　随着信息化、工业化不断融合，以机器人科技为代表的智能产业蓬勃发展，成为新时代科技创新的一个重要标志。党的十八大以来，我国机器人产业规模快速增长，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍。新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等与机器人技术加快融合，机器人产业发展日新月异，新技术新产业新应用层出不穷，为推动全球经济发展、造福人类提供科技助力。

　　《中国机器人产业发展报告（2022年）》显示，机器人在汽车制造、电子制造、仓储运输、医疗康复、应急救援等领域的应用不断深入拓展，市场规模持续扩大。预计2022年，中国机器人市场规模将达到174亿美元，近5年年均增长率达22%。随着产业创新能力的持续增强、高精度关键零部件质量加快提升，以及国内国际市场不断完善，中国机器人产业正向着突破性发展不断前进……

　　

　　数据来源：中国电子学会


　　《 人民日报 》（ 2022年09月26日 08 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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