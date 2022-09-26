本报记者 田先进

走进安徽省芜湖市海螺集团的箬帽山矿区，一架空中飞翔的无人机吸引了记者的注意。走近一瞧，作业人员郑锐正在进行矿山爆破前的巡检工作。

巡这样一座山，需要多久？郑锐打开了话匣子：“以前巡山靠人工，一次要花一个多小时。自从矿区巡检用上无人机，同样的工作，几分钟就能完成，高效又便捷。”

“无人机巡山只是智慧矿山建设的一个缩影。”箬帽山矿区矿长杨海舰接过话茬，“这几年，得益于数字化技术的应用，矿区环境变美了，智慧化程度也大幅提高。”

随后，记者来到一处开采台段，偌大的采矿场上，几台大型无人驾驶矿车在忙碌。据介绍，无人矿车足足有5米多高，一个轮胎就超过2.7米，最大核载量达100吨。

近年来，为贯彻落实国家新一代人工智能发展规划，海螺集团设立了露天矿山无人驾驶矿车项目。2020年，实现单台无人驾驶矿车全场景自动运行。2021年，共改装7台无人驾驶矿车，实现了有人、无人驾驶矿车在多铲、多卸工况下的混编运行。今年一季度，在编组稳定运行的基础上，无人驾驶矿车实现了远程点火、停车等功能。6月，项目在箬帽山矿区顺利通过验收。

“以前，我们矿区运输班一共有80多人，每台矿车配3名驾驶员，工作三班倒。”杨海舰说。推广无人驾驶矿车后，避免了先前的一些人工操作失误，解决了人员交接班造成的停产问题，实现了24小时不间断作业。“矿车驾驶员现在只需要20多人。原来的驾驶员经培训后，转岗智能设备维护人员，人力成本降低，生产效率提升，企业利润实现了增长。”

目前，箬帽山矿区已有12台无人驾驶矿车投入使用，总运行时间超过8000小时，总计运矿量超过百万吨。

作为露天矿山无人驾驶矿车项目的负责人，海博智能科技有限责任公司总经理何申中介绍，公司开展无人驾驶感知、计算、规划、通信等系统的创新改造，露天矿山矿车无人驾驶和矿山智能调度系统就是最新成果。

“通常情况下，智能调度系统会基于矿车运行情况，确定最高效的组合调度方式，并向车辆发出指令。无人矿车便会按照既定路线，前往相应品质采矿区域。”何申中说，“智能调度系统相当于‘大脑’，指挥实现从运输、卸料到障碍停车的全流程无人作业。”

据介绍，海螺集团还研发了水泥窑烟气碳捕集纯化项目、袋装水泥无人包装发运机器人系统等，进一步推动水泥行业绿色创新发展。“下一步，我们将围绕水泥生产主业，继续发挥技术创新优势，通过工业互联、智能制造、数字赋能等方式，推动生产方式变革，助力行业高质量发展。”海螺集团副总经理何承发说。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经