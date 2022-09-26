原标题：地方稳经济举措接续发力 效能不断释放

8月，江苏省经济回升向好趋势明显增强，和上月相比，工业、服务业、投资、消费等指标增速均呈回升态势。1-8月，江西省工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别同比增长7.3%、8.5%、5.6%，均高于全国平均水平……多地近日交出的经济“成绩单”显示，经济延续持续恢复态势。

不过，一些地方也表示，当前外部形势依然复杂严峻，国内经济恢复还面临不少困难和挑战，经济持续回升向好的基础仍须加固。

稳经济如何接续发力？近期召开的国务院常务会议对此密集部署，强调“在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间”“用‘放管服’改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，细化实化接续政策、9月上旬实施细则应出尽出”“各地要扛起稳经济保民生责任，经济体量大的省份要挑大梁，共同努力巩固经济企稳基础、促进回稳向上”。

从江西出台《切实稳住经济发展的若干接续举措》到甘肃形成24条稳经济接续政策措施，再到上海强调在前期落实助企纾困政策基础上，接续实施好国家和本市新一轮政策……眼下，各地在落实国家宏观政策的同时，围绕扩大有效需求、稳市场主体保民生等领域，进一步丰富政策工具箱，确保政策效应持续释放。

——发挥有效投资的关键作用

9月22日，总投资104亿元的安徽省怀洪新河灌区工程开工建设。至此，国务院今年重点推进的6处新建大型灌区工程已全部开工。9月21日，湖北省重大水利项目集中开工活动在鄂北地区水资源配置二期工程现场举行。本次集中开工的19个项目总投资274.8亿元，将推动湖北作为国家首批省级水网先导区建设。

在各地稳经济接续政策措施中，扩大有效投资是关键一环。比如，河南提出，为用足用好稳经济一揽子政策和接续政策措施的红利，抢抓关键时期，奋战全年红，将开展稳经济重要项目集中攻坚行动。发挥有效投资对稳经济大盘的关键作用，实现全年固定资产投资10%以上增长，完成2.8万亿元，力争下半年经济增速超过5.5%，全年经济总量超过6.3万亿元。

江西表示，抢抓政策性开发性金融工具和专项债增加规模、扩大领域机遇，加强项目梳理储备，加快推进项目前期工作，争取国家更多支持，确保首批已签约项目三季度前开工建设。按照“能落地、支撑实、见效快”的原则，实施城市棚户区改造、“大交通”建设、大南昌都市圈轨道交通和水利领域基础设施建设“四大攻坚行动”，总投资超1万亿元。

——促进消费市场的加快恢复

在赣北九江市，2022江西“百城百夜”文化和旅游消费季九江分会场活动日前举行线上启动仪式。活动期间，九江市各县（市、区）将开展非遗购物节、露营音乐节、美食嘉年华等近百场配套活动。九江市文广新旅局相关工作人员介绍，当地以创建国家级夜间文旅消费集聚区和省级文旅消费试点城市为抓手，积极培育集夜间观光游憩、特色餐饮、时尚购物、文化演出、健身娱乐、沉浸体验于一体的夜间消费产业体系，进一步挖掘内需消费潜力。

为进一步促进消费加快恢复，不少地方在促进大宗消费、推动服务业恢复等方面下足功夫。比如，江西强调，继续实施新能源汽车车辆购置税免征政策，鼓励新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡。全面激活商贸文旅消费，持续落实促消费各项政策，研究出台支持餐饮、住宿等行业恢复发展的政策措施。

以开展主要促销活动为载体，重点消费季活动也将陆续登场。甘肃提出，结合商务部举办的“2022国际消费季”“百城联动汽车消费季”“全国家电消费季”等消费促进活动，组织开展为期3个月的“乐享消费·惠购陇原”重点消费季活动。海南提出面向省外游客发放5000万元旅游消费券、面向省内居民发放1亿元消费券等举措。

——提振市场主体的发展信心

稳经济关键在于保市场主体。不少地方着力抓好经济恢复的重要窗口期和机遇期，全力破解当前经济运行中需求不足、信心不强、预期偏弱等突出问题，多措并举激发市场主体活力，增强市场信心。

上海表示，要在前期落实助企纾困政策基础上，接续实施好国家和本市新一轮政策，加大资金补贴、税费减免、房租减免等支持，拿出真金白银，提振企业信心。聚焦影响经济发展的各类问题，及时摸排企业面临的困难瓶颈，及时研究针对性举措。

甘肃面向市场主体提出了缓缴费用、降低融资成本、减税降费、化解拖欠债务、加大科技创新奖励支持、优化市场监管、促进就业创业等一系列优惠政策，助力市场主体恢复发展。

“从地方稳经济接续举措来看，重点是提振消费需求，扩大有效投资，以更大力度支持推动能源、水利、交通等领域基础设施，尤其是新能源、新基建等重大工程项目建设实施。此外，综合采用税费减免、增加资金补贴、扩大信贷投放等财税金融手段解决产业发展的痛点和难点，进一步加大助企纾困力度，增强市场主体活力和发展信心。”厦门大学经济学院教授孙传旺对《经济参考报》记者表示。 （记者 班娟娟 余贤红）

(责编：赵竹青、陈键)

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