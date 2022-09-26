原标题：赋能千百行 “5G+工业互联网”加快落地深耕

目前，我国5G基站已达196.8万个，“5G+工业互联网”建设项目3100个，5G与工业互联网融合应用深入工业设计、制造、管理、服务等各环节，在促进传统企业提质降本增效的同时，不断拓展信息通信产业新蓝海。

记者从工信部获悉，“十四五”时期，将面向制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，打造100个标杆工厂，持续推动“5G+工业互联网”深耕细作。

创新应用激发数字化转型活力

今年5月，宁波首款量产的纯电豪华轿跑车——极氪001交付4330台，环比翻倍，单月交付量创下历史新高。

这样的效率，得益于“5G+全连接工厂”的建成。基于中国联通量身定制的端到端5G混合专网数字化底座，极氪智慧工厂成为可以24小时运转的“黑灯工厂”——382台机器人协作完成全自动焊装，拧一颗螺丝的精度可以达到0.5毫米。5G+数据采集、5G+AI合规检测、5G+轮毂检测的应用，让生产更智慧高效，工厂生产效率提升超过20%。

“我们的车间布设大量数据采集的传感器，需要大规模设备连接。基于机器视觉技术的质量检测精度要求高，实时传输的数据量非常大。”极氪智慧工厂有关负责人说，5G的应用有效解决了这些痛点，正由生产外围辅助环节向核心控制环节拓展。

不止在生产车间，在烈日下的天津港、深圳妈湾港，5G全自动无人码头运转有条不紊，工人坐在几公里外的智能远控中心，可以对码头岸桥设备进行操控。

在山西焦煤集团庞庞塔矿山，基于5G高可靠矿山专网，核心生产控制应用进行了5G化改造，综采工作面实现了少人化运转，单班工作人员降低25%。

“5G的体验速率是4G的10倍、连接数密度是4G的50倍、空口时延是4G的1/5。这些技术特性决定了5G在行业领域将有巨大的应用空间。”工信部副部长张云明说，尤其是在工业领域，柔性化、协同化、远程化场景丰富、需求迫切，“5G+工业互联网”在推动工业企业加快数字化转型、提质增效的同时，也为信息通信企业在消费领域外开辟了新的市场和方向。

工信部数据显示，目前我国建设“5G+工业互联网”虚拟专网近800个、混合专网近2000个。“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，率先在钢铁、采矿等10个重点行业领域形成20个典型应用场景。工业互联网产业规模已破万亿元。

推动万家企业建设5G全连接工厂

前不久，工信部发布了《5G全连接工厂建设指南》，提出力争“十四五”时期，实现5G全连接工厂建设的“百千万”目标。

具体而言，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。

“这是‘5G+工业互联网’发展历程中的一个重要标志节点，标志着‘5G+工业互联网’由起步探索向深耕细作阶段加快迈进。”工信部信息通信管理局一级巡视员王鹏说。

围绕上述目标，更多支持举措将进一步落地。在加强政策引导上，王鹏说，将加强试点示范遴选，制定分类分级标准，深化产融合作对接，鼓励各地出台配套支持政策，形成部省联动的局面。

在进一步丰富应用、培育生态上，工信部在横向层面将推动电子、装备、钢铁、采矿、电力等10个重点行业和领域率先建设；纵向层面将支持企业建设产线级、车间级、工厂级等不同等级5G全连接工厂。同时鼓励基础电信企业、广大行业企业和产业链相关企业探索多元化、可推广的商业模式。

网络底座也将进一步夯实。张云明表示，按照计划，2022年将新建超过60万个5G基站。将进一步加强面向企业厂区、工业园区的5G网络覆盖，加大虚拟专网、混合专网建设力度，探索特殊条件下独立专网发展路径。

持续提升产业供给能力

在业内人士看来，“5G+工业互联网”既是工业互联网创新发展的关键路径，也是5G规模商用的重要领域。

“工业互联网为5G发展提供了新需求。”中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长曹蓟光认为，“5G+工业互联网”涉及互联网、通信、运营等多个技术领域的众多主体，赋能工业研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理等各个环节，将释放互促共进、叠加倍增的发展效应。

张云明说，5G更大的空间在行业领域，要通过加快“5G+工业互联网”发展、打造5G全连接工厂，进一步带动投资、刺激消费、畅通循环、促进转型。

业内人士指出，推动“5G+工业互联网”深耕细作，需要调动工业企业、通信企业、产业组织、科研院所等各方优势，进一步提升产业供给能力，探索更优的商业发展模式。

曹蓟光表示，在“建网”层面，工业企业需进一步优化升级现有工业网络基础设施，加快5G网络、边缘计算等新型网络设施建设与现有工业网络之间的互联互通。在“联网”层面，加快企业设备数字化改造，激活沉淀在工业各环节、各设备的工业数据。

产业供给也需进一步增强。工信部表示，将调动龙头企业、科研院所加强“5G+工业互联网”核心元器件、关键软硬件设备联合攻关。

“我们将实施好工业互联网创新发展工程，重点推进5G模组、网关等产品设备的研发与应用，鼓励有条件的地方利用专项资金、产业基金等多渠道资金支持5G全连接工厂建设，引导社会资本加大投入。”王鹏说，将加强要素保障，增强产业供给，破除行业推广壁垒，不断降低应用门槛。 （记者 郭倩）

(责编：赵竹青、陈键)

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