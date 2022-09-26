新华社记者黄腾、戴锦镕

原标题：新华全媒+丨稀播密植多打粮——农场水稻的增产“密码”

金秋九月，天高气爽，一片金黄。在位于黑龙江省的北大荒集团普阳农场有限公司，一片高产示范田正准备收割。地头上聚集了不少来观看的种植户，数辆水稻收割机“蓄势待发”，空气中弥漫着浓浓的稻香。

这片高产示范田是农场第八管理区种植户贾如家的地块。贾如说，今年他用这块地参加了农场的高产创建项目，农场通过在他家地块促高产，带动其他种植户一起这样种植，“我对农场推广的技术百分之百信任，现在终于到检验收成的时候了。”

北大荒集团普阳农场有限公司种植户贾如家的稻田正在收割。新华社记者黄腾摄

机车轰鸣，徐徐向前，割台翻滚，一片片水稻被斩断，经脱粒后存储在收割机的粮仓。驾驶着收割机的贾如满脸喜悦，他将收割机的出粮口对准运粮车，金色的稻粒哗哗地流淌出来。

“今年收割机开行约250米，收割的水稻就能装满收割机的粮仓，往年至少还得多开100米。”贾如说，这块水田今年采用了稀播密植的方式，往年每穴插秧六七株，今年增加到10至12株，穴与穴的间距比往年要大，“水稻分蘖后，籽粒更多的一代穗二代穗增多，比较弱小的三代穗减少，产量自然就上来了。”

在普阳农场有限公司粮食晒场，各家各户新收的水稻整齐地堆放着。贾如家的运粮车开上地磅秤，卸下粮食后再次称重，毛重减去空车重量即为水稻总重。晒场工作人员把算盘打得噼啪作响，不一会儿便算出了结果：运粮车毛重10.75吨，空车净重8.35吨，水稻重2.4吨，这次一共收割了3.13亩左右，平均亩产达1533.55斤。贾如说，自家这个地块去年平均亩产为1360斤。

北大荒集团普阳农场有限公司成熟的水稻即将收割。（受访者供图）

普阳农场有限公司农业发展部总经理李海龙介绍，以往种植户种水稻，叶面肥往往只施一次，现在农场鼓励按照水稻不同叶龄进行更精确施肥。“只要水稻植梗绿着，温度合适，就能吸收养分。”李海龙拔起一株比较弱小的稻穗说，水稻生长到这个阶段，以往人们便认为施肥不会再有效了，现在我们鼓励继续喷施叶面肥促其生长。

贾如算了一笔账，每喷施一次叶面肥，每公顷需花费100元，往年一般只喷施一次，今年共喷施了6次，比往年多花费500元，今年这笔花销由农场承担。多喷施叶面肥后每公顷水稻增产近2000斤，以每斤水稻1.3元计算，将增加近2600元收入。

“种地早就不是广种薄收靠天吃饭了。”贾如说，要有高产出，必然需要高投入，好技术是丰产丰收的保障，种地要舍得下本钱。想多打粮，不能算“小账”，得算好综合账。

“去年整个农场水稻平均亩产为1250斤，今年有望达到1300斤。”普阳农场有限公司董事长李文生说，目前在整个农场有25处这样的高产创建地块，已收割完的地块亩产最高达到1600斤，“未来这项高产创建技术在全农场推广开，预计增产将达到5万吨。”

(责编：赵竹青、陈键)

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