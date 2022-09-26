原标题：今年1月至7月我国工业软件产品收入同比增长8.7%

新华社北京9月25日电（记者张辛欣）工业和信息化部近日发布的数据显示，今年1月至7月，我国工业软件产品收入1219亿元，同比增长8.7%，持续保持增长态势。

工业软件的发展对推动工业数字化、智能化转型很重要。近年来，我国强化对工业软件的政策支持，扎实推进关键核心技术攻关，持续推动工业软件应用，加快培育工业软件领军企业。

工业和信息化部的数据显示，近年来，我国工业软件市场规模稳步壮大，供给能力有效提升，发展环境持续优化，为制造业数字化转型提供了有力支撑。2019年至2021年，全国工业软件产品收入年均复合增长率达18.5%。天眼查数据显示，截至目前，我国有54.2万余家工业软件相关企业。

工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟表示，下一步，工业和信息化部将与有关部门加强配合，在工业软件应用推广、产品攻关、生态构建等方面协同发力，聚焦关键产品持续攻关核心技术，加快补齐短板弱项，孵化一批工业软件开源项目，推动产业高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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